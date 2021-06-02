«После наркоза двухлетний сын впал в кому»: Глава СК России выслушал россиян, оказавшихся в беде

Александр Бастрыкин сегодня пообщался в режиме видео-конференц-связи с жителями разных регионов

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сегодня пообщался в режиме видео-конференц-связи с жителями разных регионов - по делам, которые глава ведомства взял на контроль. Подобные «сеансы» СК проводит регулярно. На этот раз Бастрыкин выслушал граждан из Московской, Брянской и Омской областей. Вместе с ним в видео-приеме приняли участие заместителя главы СК, руководители подразделений центрального аппарата, а также руководители и сотрудники территориальных следственных управлений, где в производстве находятся уголовные дела, о которых шла речь.

Например, семейная пара из Подмосковья рассказали Александру Бастрыкину, что недовольны, как идет расследование по делу о причинении тяжкого вреда здоровью их двухлетнему сыну. Мальчика привезли в частную стоматологию для лечения зубов. Здешние врачи ввели малышу наркоз и после этого он впал в кому. Ребенок по сей день находится в тяжелом состоянии. По заключению судебно-медицинской экспертизы, между действиями врачей и последствиями для ребенка есть прямая причинно-следственная связь. Как выяснилось, оборудование, стоящее в этой клинике, вообще не предназначено для лечения таких маленьких детей, но чтобы получить прибыль, медики-предприниматели готовы любых пациентов. Родители пострадавшего мальчика просят проверить, законно ли вообще стоматологическая клиника получила лицензию.

«Александр Бастрыкин высказал ряд претензий к работе подчиненных, в частности, к работе следователя Марка Крокина, который уже уволен из органов Следственного комитета, - рассказали в ГСУ СК России. - Кроме того, глава СК России остался недоволен тем, что потерпевшим не разъяснено их право подать в рамках уголовного судопроизводства гражданский иск о взыскании причиненного ущерба».

Женщина из Омской области пожаловалась на волокиту по делу о халатности. Женщина росла без родителей, сама сейчас воспитывает 9-месячного ребенка. По закону ей была положена квартира, но местные чиновники два года отвечали отписками. Бастрыкин поручил провести служебную проверку по работе сотрудников, которые занимались расследованием дела о халатности.

«Нужно работать по каждой конкретной жалобе от потерпевших. Поступило заявление - реагируйте, устанавливайте тех чиновников, которые не исполняют решение суда», - предельно четко проинструктировал Александр Бастрыкин.

Пожаловались на волокиту жительница Брянской области с дочерью. Летом 2019 года глава семейства погиб на железнодорожных путях станции «Брянск-Орловский». Но уголовное дело местные следователи возбуждать не спешили. Да еще и грубо заявляли семье погибшего, что мужчина сам виноват. Однако после проверки обвинения были предъявлены составителю поездов, также возбуждены дела об оставлении в опасности и халатности.

«Расследование этого происшествия должно стать показательным. Погиб человек, а родственникам говорят, что он сам виноват. Это недопустимо. Наша задача - не просто объективно разобраться, но и восстановить доброе имя погибшего, потому что конкретно в этом случае на него несправедливо пытались переложить всю вину», - сказал Александр Бастрыкин.

Все три уголовных делах, о которых рассказали заявители, поставлены на контроль центрального аппарата Следственного комитета.

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