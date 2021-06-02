МТС запустила спецтариф для иностранных болельщиков

Подключить его можно будет в самых популярных салонах МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Тариф Fan Pack включает безлимитный интернет по России в сети МТС, 200 минут звонков на все номера России, 30 минут международных звонков из России в страны Европы, в Украину, Китай и другие государства. Предложение стоит 835 рублей, подключается на один месяц и позволит сэкономить на услугах связи, пользоваться онлайн-картами, навигацией, бронировать гостиницы, покупать билеты, заказывать такси, звонить на местные номера и связываться с близкими в других странах.

«Мы все соскучились по масштабным спортивным мероприятиям и, несмотря на все сложности, в Санкт-Петербург приедут тысячи болельщиков из разных стран, чтобы поддержать свои команды. Для иностранного туриста крайне важно оставаться на связи — делиться эмоциями, переживаниями и радостными моментами со своими родственниками и друзьями. Чтобы сделать эту возможность максимально доступной, мы запустили наше предложение, которое позволяет существенно экономить на роуминге, чем если бы болельщик пользовался своей «родной» сим-картой», — отметил директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Павел Коротин.

Также прибывающим в Петербург болельщикам будут доступны на выбор два пакета услуг, воспользоваться которыми можно зарегистрировавшись на сайте gorussia.today, либо скачав мобильное приложение GoRussia (актуальная версия приложения будет доступна в Google Play и Apple Store с 10 июня 2021 года перед началом первого матча). Первый включает в себя безлимитный проездной на три дня на всем городском транспорте, включая метро, SIM-карту МТС со специальным тарифом и поддержку 24/7. Второй вариант включает в себя, ко всему перечисленному, также билетный сервис, в который входит посещение Мариинского театра и более десяти топовых музеев города. При этом Эрмитаж и Царское село подготовили специальные сеансы для болельщиков, доступные только в приложении GoRussia.

Всем приезжающим болельщикам будет приходить приветственное SMS-сообщение со ссылкой на туристический гид, который МТС создала специально для любителей футбола. Гид подойдет и тем, кто впервые приехал в Северную столицу и тем, кто бывал в ней неоднократно. В нем указаны нетривиальные маршруты по Петербургу, самые «вкусные» локации и советы, что привезти с собой из поездки. Гид будет адаптирован под англоязычную аудиторию.