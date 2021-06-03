На ПМЭФ обсудили один из приоритетов сибирских регионов - развитие малой авиации

Дискуссия о региональной авиации на площадке «Сибирского соглашения». Фото: Алена МАРТЫНОВА

Геннадий Гусельников, председатель Исполкома Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское соглашение», стенд которой представлен на Петербургском международном экономическом форуме, рассказал о главных итогах первого выставочного дня.

- Геннадий Геннадьевич, прошел первый день крупнейшего международного мероприятия с начала пандемии. Какие эмоции испытываете?

- Главная эмоция - то, что у нас получилось. Получилось начало, получился этот проект. Надеюсь, что и последующие дни пройдут так же гладко. Мы заочно работали с регионами над этой сложной задачей. Здесь все встретились и получили удовольствие от полученного результата. Надеюсь, это принесет пользу и всем сибирякам.

- С чем приехала на форум ваша делегация?

- Мы привези много идей, которые объединены в один инвестиционный проект под названием «Большая Сибирью». Сегодня сделали первый шаг - презентовали проект по развитию малой авиации, и рассчитываем на получение поддержки по этому вопросу. На получение федерального софинансирования, на интерес инвесторов.

Геннадий Гусельников (с микрофоном) говорит, что главная проблема, которую предстоит решить - транспортная доступность регионов. Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Как я понимаю, развитие малой авиации - один из приоритетов сибирских регионов и задача, над которой вы давно работаете?

- Главная проблема, которую мы сегодня должны решить, - это транспортная связанность наших регионов, наших муниципальных образований. Это - основа экономики, транспорт - автомобильный, железнодорожный, речной - очень важны. А малая авиация особенно, потому что у нас более двухсот населенных пунктов не имеют постоянной транспортной связи с нашими региональными центрами. И эту задачу мы пытаемся вместе решить.

На площадке «Сибирского соглашения» в дискуссии на эту тему принял участие глава Росавиации Александр Нерадько. Он заявил, что успех решения проблемы в сфере малой авиации зависит от слаженности действий, как представителей власти разных уровней, так и частных компаний, которые готовы финансировать тот или иной проект, например, строительство аэровокзала.

- Совместная деятельность трех уровней - федеральной власти, власти субъектов РФ и государственно-частного партнерства - дает свои результаты, - сказал Александр Нерадько.

Напомним, что Петербургский международный экономический форум проходит с 2 по 5 июня.