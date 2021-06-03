Тинькофф запускает бесплатного телефонного секретаря, доступного абонентам любых операторов

Тинькофф объявил о запуске открытого телефонного секретаря Олега. Голосовой помощник будет бесплатным и доступным для жителей любых регионов, которые пользуются услугами российских сотовых операторов - не только клиентам Тинькофф.

На весь мир один Олег

Голосовой помощник Олег появился в Тинькофф Мобайле в конце 2019 года. Он умеет принимать, записывать и расшифровывать в текст звонки с неизвестных номеров.

Работа над новой версий Олега велась с марта прошлого года. Телефонного ассистента обучали на более чем 110 миллионах звонков. В новой версии Олег может поддерживать осмысленный диалог собеседником. У телефонного секретаря Тинькофф нет аналогов не только в России, но и в мире. Телефонный ассистент способен защитить абонентов не только от массированного спама и обзвонов, но и от мошенников.

Сейчас Олег объединяет в себе возможности телефонного секретаря, отвечающего на звонки вместо абонента, и антифрод-технологии экосистемы Тинькофф. Олег может отвечать за абонента, когда тот находится вне сети или просто не готов ответить на звонок. Олег может записать входящий вызов и прислать его в чат абоненту (в телеграм, мобильное приложение или vk) в виде текста разговора или аудиозаписи звонка.

«Фрод – это болезнь, доктор пришел» - такое шутливое сообщение скрыто в анонсе Олега, подразумевающее, что ассистент поможет россиянам победить проблему телефонного мошенничества.

В Олега вшит определитель номера Тинькофф, благодаря чему он определит категорию входящего вызова — спам, мошенники, звонок из организации. Информация о каждом входящем вызове в момент звонка автоматически сверяется с базами существующих организаций, а также базами мошеннических и спам-номеров. Если система находит соответствие, информация об этом передается на телефон абонента — категория вызова (мошенники, спам, полезный звонок) отображается на экране во время звонка. В настоящее время система маркирует 60% всех входящих вызовов.

Умеет шутить и мастерски троллить

В зависимости от того, кто звонит, телефонный ассистент включит нужный сценарий разговора. Например, стоит звонящему сказать «назовите данные вашей карты или пароль из смс», как Олег сразу включит сценарий «мошенники». В арсенале Олега более ста разнообразных сценариев разговора. Реплики голосового ассистента регулярно обновляются.

А еще у Олега хорошо развито чувство юмора. Он умеет шутить и даже «троллить» спамеров и мошенников, роботов-обзвонщиков. Так, по Сети гуляет запись разговора, во время которого Олег не просто распознает мошенников, но и доводит их до истерики.

- По нашим данным, свыше 90% россиян сталкиваются с нежелательными вызовами. Это ежедневный телефонный спам и мошенники. Именно поэтому мы решили не оставлять Олега только внутри экосистемы, но и дать возможность воспользоваться его функционалом абонентам любых операторов, - говорит глава предправления Тинькофф Банка Станислав Близнюк.

Телефонный ассистент может стать женщиной

Чтобы пользоваться телефонным ассистентом, не клиенты Тинькофф могут установить себе определитель номера Тинькофф. (или пользоваться сторонним и самостоятельно сбрасывать на Олега звонки, в случае если тот идентифицируется как опасный или спамерский). В этом случае Олег примет на себя звонок, поговорит с собеседником и пришлет аудиозапись и расшифровку разговора.

Клиенты Тинькофф Банка получают определитель номера в момент звонка. Сценарии Олега могут защищать абонента от звонков с номеров не входящих в их телефонную книгу. Также включается платформа Тинькофф Защита, в том числе технологии распознавания подмены номера

Третий, самый продвинутый уровень телефонного ассистента, доступен абонентам Тинькофф Мобайла. Клиенты получают максимальную защиту, так какблокировка спама и мошенников идет на уровне оператора. В Тинькофф Мобайле действует расширенная версия услуги личного секретаря. В частности абоненты мобильного оператора могут подстроить Олега под себя, создав собственного персонажа на базе существующего голосового помощника. Они могут дать ему имя и выбрать голос (мужской или женский), а также настроить общение Олега с контактами из телефонной книги. Например, с незнакомыми контактами голосовой ассистент может говорить стандартными формулировками, а с людьми из телефонной книги — оборотами, которыми ему задаст абонент.

Над сценариями новых разговоров работают артисты КВН

И это не предел. В ближайшей версии Олег сможет автоматически уводить на себя «плохие» звонки. Телефонного секретаря научат отвечать определенными фразами для избранных контактов абонента. А для абонентов Тинькофф Мобайла — распознавать в режиме реального времени нежелательные звонки и автоматически переводить их на себя. Олег научится еще больше шутить и импровизировать и получит новые сценарии разговоров - над ними работает сейчас специальная сценарная группа из числа известных артистов КВН.

А еще Олег сможет показывать, что звонит доставка или курьер - например, на основе предыдущих транзакций пользователя и с большей вероятностью угадывать доставку по заказам.

Как подключить телефонного помощника

Подключить Олега могут абоненты любых сотовых операторов на смартфонах любой операционной системы.

Сделать это можно тремя доступными способами:

- через суперприложение Тинькофф

- мессенджеры (Telegram и Вконтакте)

- в Тинькофф Мобайл (включая Pro-версию с расширенными голосовыми настройками Олега)

Во время настройки секретаря можно выбрать, как Олег будет представлять абонента и представляться сам во время звонка, а также настроить звонки, которые Олег будет брать на себя: когда абонент не берет трубку, сбрасывает звонок, или когда до абонента не получается дозвониться.

О том, как Тинькофф учит россиян противодействию мошенничеству через городские таксофоны читайте здесь.

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