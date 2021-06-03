Набиуллина и Силуанов поспорили, как снижать цены: «Мы не требуем продавать хлеб только за 100 рублей»

Министр финансов Антон Силуанов и глава Центробанка Эльвира Набиуллина во время дискуссии на площадке ПМЭФ. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Борьба с ростом цен на продукты предсказуемо стала одной из тем Санкт-Петербургского экономического форума. Примечательная дискуссия разгорелась между главными официальными российскими финансистами — главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной и министром финансов Антоном Силуановым.

Началось все с выступления главы Минэкономразвития Максима Решетникова. Он напомнил про всем уже до боли известную ситуацию со стоимостью сахара и подсолнечного масла. Чтобы стабилизировать резко подскочившие на них цены, правительство заключило соглашение об их заморозке с производителями и торговыми сетями. Но сейчас уходит от административных мер — взамен для регулирования рынка использует субсидии для производителей определенных продуктов и гибкие экспортные пошлины (демпферы).

- Административные меры регулирования цен в рыночной экономике — это вариант экстренного реагирования, - заявила в ответ на этот рассказ Эльвира Набиуллина. - Краткосрочный эффект, безусловно, был — несколько десятых процентного пункта, но мы видим вторичные эффекты — цены растут на смежные товары...

К дискуссии немедленно подключился Антон Силуанов.

Силуанов: -Все говорят об административном регулировании цен. А вы видели это административное регулирование? Мы что, заставляем производителей продавать свою продукцию по такой-то цене?

Набиуллина: -Слава богу, до этого еще не дошли.

Силуанов: -Мы говорим: нельзя административно регулировать. А мы не регулируем. Если раньше производители сельхозпродукции получали субсидии при экспорте и гнали все на экспорт — ну, значит, нужно отменять эти субсидии. Или давать субсидии при условии, что этот производитель согласится на то, что он будет продавать по ценам, условно говоря, в каких-то коридорах. Или экспортные пошлины, или демпфер. Абсолютно нормальные рыночные механизмы. Нет такого, что мы говорим: так, завтра в магазинах хлеб продается только по 100 рублей. Не надо чересчур перегревать эту ситуацию. Да, нас это беспокоит, ситуация с высокими ценами беспокоит. Но есть много инструментов — рыночных инструментов — которыми мы работаем.

Последнее слово — пока — все же осталось за Эльвирой Набиуллиной, которая напомнила, что с ростом цен лучше всего бороться конкуренцией:

-Повышенная цена — это индикатор, что спрос выше предложения. И нужно, чтобы не было барьеров для роста предложения: для этого нужна конкуренция, предсказуемые правила и так далее. Должен быть системный ответ на такие явления. Потому что пошлины, плавающие демпферы срабатывают, но нельзя всю экономику превратить в ту, которая будет работать на пошлинах и на демпферах.

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