Брошенный любовник жестко поступил с Ольгой Бузовой: "Вот эта клоака"

Ольга Бузова несколько месяцев назад со скандалом рассталась со своим любовником Давидом Манукяном. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ольга Бузова несколько месяцев назад со скандалом рассталась со своим любовником Давидом Манукяном. Причиной разрыва, по словам воспитанницы "Дома-2", стали измены мужчины. Кроме этого он поднимал на поющую ведущую руку. Сама блогер в недавнем интервью говорил, что отпустил звезду ради новых отношений. Но то что произошло сейчас, повергло публику в шок.

Бывший любовник Ольги Бузовой на странице ее музыкантов оставил сообщение, которое произвело эффект разорвавшейся бомбы. "Так вот эта клоака, откуда все дерьмо вытекает. Респект!", - написал Давид Манукян.

Шокированные поклонники Бузовой глазам своим не поверили. Они стали оставлять сообщения и выказывать предположения, с чего это Дава так поступил.

"Это Сomment Оut", "Ля какое задание. Комент аут как всегда жесток", "Вот это задание. Жестко", "Ждем шоу", "Это задание из шоу", "Что за ад", "Жесткое задание попалось", "Давайте на этом остановимся?! А то собачки итак долго лаять будут", "Господи, я уже напугалась. Оказывается, Давид на передаче", - предположили пользователи.

Многие резко осудили комментарий артиста:

"После отношений с Олей ты как настоящий мужчина не писал бы такого, а просто промолчал и это называется вести себя достойно, но нет. Этим ты унизил себя и показал, что тебе либо завидно, либо обидно, либо ты просто обиженный мальчик. Но не мужчина! Уважающий себя мужчина языком трещать не будет!", "Самое смешное, что ты затронул не только Олю но и ST, и Рому! Хотя у тебя у самого с ней трэк", - отреагировали фолловеры.

Отметим, Comment Out - юмористическое Youtube-шоу. На столе перед участниками лежат три карточки: "Звезда", "Комментарий", "Наказание". Гость шоу вытягивает "звезду", которой должен написать случайный комментарий оскорбительного содержания под последним постом в Инстаграме. Если участник соглашается опубликовать свой комментарий, он получает балл. Если нет - выполняет наказание, которое озвучивает ведущий.