Кому грозит «черная плесень» и где ниже всего риск подхватить коронавирус: глава Роспотребнадзора выступила на ПМЭФ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова выступила с прогнозом. Фото: Донат Сорокин/ТАСС

ОТВЕТ ПРИРОДЫ НА ВТОРЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Коронавирус остается одной из главных тем не только в кухонных разговорах, но и на мероприятиях с любой повесткой. В четверг, 3 июня, COVID-19 обсуждался на сессии «Надолго или навсегда? Жизнь и развитие в условиях новой реальности» на Петербургском международном экономическом форуме. Глава Роспотребнадзора Анна Попова выступила с прогнозом, ждут ли нас в дальнейшем вспышки инфекций, подобных пандемии ковида.

Да, причем такие вспышки будут случаться чаще, чем прежде, предупредила главный государственный санитарный врач. «Мы поменяли мир: степень миграции, степень развития науки, степень развития синтетической биологии», - пояснила Попова. Ответом природы на все более активное вторжение человека становится распространение новых вирусов и бактерий.

Однако наука должна помочь нам успешно справляться с очередными вызовами эпидемиологической безопасности, отметила глава Роспотребнадзора. «Мы сейчас по поручению президента формируем санитарный щит страны, чтобы быть готовыми к разным вариантам угрозы», - напомнила она.

НА КОГО НАПАДАЕТ «ЧЕРНАЯ ПЛЕСЕНЬ»

В последнее время многие обсуждают новую напасть, которая поражает больных коронавирусом в Индии. Речь о грибковом заболевании мукормикозе, или «черной плесени». На ТВ и в соцсетях можно увидеть ужасающие последствия заражения этим грибком. В России эпидемия коронавируса тоже пока не ослабевает. Не грозит ли нам нашествие «черной плесени»?

На самом деле возбудитель мукормикоза, как и любой инфекционный агент, опасен всегда, пояснила Анна Попова: «Все зависит от того, в каком состоянии наш иммунитет». Если он ослаблен — хроническими заболеваниями (в частности, сахарным диабетом) или лечением с чрезмерным применением иммуноподавляющих лекарств (например, гормональных противовоспалительных препаратов), то есть риск присоединения вторичной инфекции. Такой, как мукормикоз, отметила глава Роспотребнадзора.

Однако, по ее словам, в России угрозы распространения «черной плесени» сейчас нет.

- На сегодняшний день наши учёные внимательно следят за развитием ситуации. В РФ в силу климатических условий и позитивных особенностей оказания медицинской помощи, стационарной, амбулаторной, мы таких угроз распространения не видим, - сказала Попова.

БЕЗОПАСНО ЛИ ХОДИТЬ ПО МУЗЕЯМ И ТЕАТРАМ

Также главный государственный санитарный врач прокомментировала, насколько безопасно сегодня посещать театры и музеи. Велик ли там риск заразиться коронавирусом?

Если соблюдать меры профилактики, то угроза подхватить инфекцию будет стремиться к нулю. Напомним, лучшей мерой профилактики является прививка. Также, пока у нас не сформировался коллективный иммунитет, нужно продолжать носить маски, соблюдать дистанцию 1,5-2 метра от окружающих, использовать антисептики.

Попова рассказала, что всех пациентов с ковидом, которым официально поставлен диагноз, опрашивают о предполагаемом месте заражения. «Так вот в этом огромном объеме на всех инфицированных в РФ всю базу, которую мы ведем, количество людей, которые говорят, что возможное место инфицирования - театр и музей, - практически нет», - сказала Анна Попова.

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О чем еще рассказала глава Роспотребнадзора

- В этом году россиянам лучше ориентироваться на внутренний туризм. Со временем восстановится и международный - благодаря массовой вакцинации людей от COVID-19 — но пока лучше отдыхать в своей стране.

- В ближайшее время будет решен вопрос о возможности вакцинироваться от ковида в России для иностранцев. «Алгоритмы сейчас рассматриваются в правительстве», - сообщила Анна Попова.

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