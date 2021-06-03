Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье3 июня 2021 14:29

Попова спрогнозировала новые эпидемии в России

Глава Роспотребнадзора отметила, что существующие навыки борьбы с коронавирусом помогут и с другими заболеваниями
Источник:kp.ru
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Попова предсказала россиянам более частые эпидемии

Попова предсказала россиянам более частые эпидемии

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В будущем Россия столкнется с новыми эпидемиями, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе Петербургского международного экономического форума.

Как заверила Попова, российские власти знают, как победить пандемию коронавируса. Вместе с тем она отметила, что такой же пандемии уже не случится.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула важность развития имеющихся навыков в борьбе с коронавирусом, которые в будущем помогут справиться с новыми эпидемиями.

Ранее Попова сказала, что главной задачей сейчас является пандемия без локдауна. По мнению главы ведомства, коронавирус – не самый страшный из возможных эпидемиологических рисков.

Как писал сайт kp.ru, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус предрек человечеству заражение новым опасным вирусом, поскольку страны не желают сотрудничать в борьбе с пандемией коронавируса.