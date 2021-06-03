Моргенштерн высмеял штраф в 100 тысяч рублей и предложил поклонникам скинуться по копеечке

Рэпер-миллионер платить по назначенному судом штрафу не намерен. Фото: Пресс-служба Зюзинского суда/ТАСС

Цирк, да и только: именно так Алишер Моргенштерн описал все происходившее в Зюзинском суде 3 июня, где рассматривали его дело о пропаганде наркотиков. В двух клипах по иску экс-депутата Госдумы Дмитрия Носова экспертиза усмотрела слишком уж лояльное отношение к запрещенке, и суд с ней согласился. Тем не менее, несмотря на проигранное дело, музыкант оказался жутко доволен собой, что и продемонстрировал в прямом эфире Инстаграма сразу по окончании заседания.

- Ну что ж, дорогие друзья. Суд закончился, вынесли мне - как это называется? - вердикт. Меня признали виновным и назначили наказание в виде штрафа в... 100 тысяч рублей, - на этих словах рэпер смачно выругался и рассмеялся в голос. - Помните, четыре года назад я сжёг 100 тысяч? Об этом тогда говорили многие в Интернете. И вот сегодня, получается, я снова сжёг 100 тысяч, только теперь об этом знает уже вся страна. Все федеральные каналы, все СМИ, все паблики, абсолютно все. Поэтому предлагаю внести меня в книгу рекордов Гиннесса как маркетолога, который сделал самую масштабную и в то же время дешёвую рекламу!

При этом платить «жалкие 100 штук» из собственного кармана рэпер, который за один поход по бутикам тратит 2 млн рублей, не намерен. Моргенштерн пообещал осчастливить своих малолетних поклонников, скинув им номер карты, чтобы с миру по нитке собрать нужную сумму. Виновным себя певец так и не признал.

- Меня судили за пропаганду наркотиков в двух песнях, но те самые строчки, в которых эксперты усмотрели пропаганду, я даже не пел, те самые слова там запиканы, - возмутился поющий блогер. - А по закону, пропагандистом и вовсе считается тот, кто опубликовал ролик в Интернете. И мой канал на YouTube вообще-то ведёт другой человек, администратор, которого мы привели в суд. Но его даже не допросили! Вот и наши доказательства, что каналом владеет другой человек, суд тоже не принял. Всего у нас было 13 ходатайств, 13 просьб к суду - столько же песен в моем первом альбоме - и ни один наш запрос суд не удовлетворил. Но я все равно хочу всем спасибо: несколько часов заседания мы без остановки слушали и разбирали мои песни. И многим понравилось: судебные приставы даже пританцовывали!

И все же, сути претензий к нему эпатажный музыкант так и не понял. По его логике, наркотики - непременный элемент рэперской субкультуры, а она, в свою очередь, часть общей культуры. Это же, мол, не значит, что Моргенштерн употребляет дурь сам и советует другим. Все грехи блогер легкой рукой списал на своего лирического героя.

- Что ж нам теперь, за пропаганду нацизма судить актеров, которые играют фашистов? - провёл параллели рэпер. - Надеюсь, мой сегодняшний суд станет для всех толчком к нормальному восприятию искусства.

Кроме того, Моргенштерн напомнил, что в свои 23 года он уже долларовый мультимиллионер, хоть и слушал в детстве запрещённые матерные песни. И если родители его поклонников так переживают за своих чад, неплохо бы им самим наконец заняться воспитанием детей, а не сваливать вину за их промахи на Моргенштерна. Кстати, те самые клипы с наркотиками суд так и не запретил, хоть и имел такую возможность.