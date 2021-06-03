Рэпера Моргенштерна оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в клипах. Фото: пресс-служба Зюзинского суда

Зюзинский суд Москвы оштрафовал рэпера Моргенштерна на сумму в 100 тысяч рублей за пропаганду наркотических веществ в клипах.

- Суд признал Валеева виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры), — цитирует пресс-службу суда ТАСС.

Суд назначил рэп-исполнителю административный штраф в размере 100 тысяч рублей. Дело рассматривалось без представителей СМИ, но при участии самого артиста. Адвокаты музыканта уже сообщили, что будут обжаловать решение суда.

3 июня исполнитель приехал в суд на заседание и сразу же отметил, что "открыли дело, потому что это кому-то нужно". Молодой человек уверен, что нельзя запретить творчество. Эпатажный исполнитель приехал в суд на автомобиле McLaren. По данным поисковиков, цена за чудо британского автопрома может доходить до 25 миллионов рублей.