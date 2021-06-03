«Северному потоку-2» - меньше 100 километров до финиша: США смирились, Зеленский схватился за последний аргумент

Россия построила новый стратегический газопровод в Европу впервые после распада СССР Фото: REUTERS

ПРОТИВНИКИ СМИРИЛИСЬ

Биржевые трейдеры ликуют — российские газовые акции растут на фоне новостей вокруг Балтийского моря, где строится «Северный поток-2». Судно «Фортуна», которое прокладывает первую нитку трубопровода, судя по онлайн-картам, уже на границе Германии, «Академик Черский» - он занимается второй трубой — чуть дальше. Вице-премьер и бывший министр энергетики Александр Новак в кулуарах Петербургского Международного экономического форума заявил, что осталось проложить около 100 километров труб и в этом году стройка будет закончена.

С тем, что проект будет реализован, кажется, смирились уже все его противники. США отказались вводить жесткие санкции, ограничились лишь точечными уколами, молчат и самые ярые крикуны из Европы. Поутихли даже немецкие экологи, которые были в первом ряду. Кстати, их аргументы разбил Александр Новак.

- Российский газ, поставляемый в Европу через «Северный поток», по данным различных аналитических и консалтинговых агентств, имеет почти в 4 раза меньший углеродный след в пересчёте на квт/ч, чем газ, поставляемый в Европу из США, - заявил вице-премьер. - В основном, это связано с тем, что в США большая часть газа добывается из сланцевых пород при помощи гидроразрыва пластов. В свою очередь, Россия уделяет огромное внимание обеспечению экологического лидерства и снабжению наших партнёров чистой энергией.

ЗЕЛЕНСКИЙ НЕ ТЕРЯЕТ НАДЕЖДУ

И одна только Украина продолжает уговаривать партнеров подействовать на проект. Владимир Зеленский на встрече с делегацией Сената США заявил, что "Северный поток — 2" отключит Украину от поставок газа, а значит, "отключит" нас, по меньшей мере, от трех миллиардов долларов в год... Нам нечем будет платить за украинскую армию". А помочь может только президент Байден и его администрация.

На самом деле потери Украины будут куда больше. $3млрд в год — это только стоимость транзита. Но Киеву придется еще где-то брать сам газ. Сейчас они отбирают его из того объема, что идет на запад, хоть и говорят, что это европейское топливо. Когда газопровод опустеет, украинским инженерам придется поломать голову, чтобы наладить реальный реверс из Словакии. А это еще 1-2 миллиарда. Да и сам европейский газ будет обходиться куда дороже.

Кроме того, президент Украины назвал «Северный поток-2» «отдельным мощным оружием» России: «А потом Европа спрашивает о том, как можно защититься от России. Ответ очень простой — не давать оружие врагу»

Эту логику уже неоднократно опровергали топ-менеджеры нашего газового гиганта: «"Северный поток - 2" при полной загрузке сэкономит "Газпрому" $1 млрд в год». То есть чистый бизнес. Кроме того, Москва за всё время поставок газа в Европу ни разу не применила трубопровод, как инструмент давления на Запад.

ГЕРМАНИЯ УГОВОРИЛА АМЕРИКАНЦЕВ

Так почему же противники «Северного потока-2» сложили ручки. Потому что поняли, что остановить стройку уже не получится. И важную роль в этом сыграла Германия, уверен аналитик нефтяного и газового рынка Михаил Крутихин:

- Похоже, немцы объяснили американцам, что после введения в строй СевПотока-2 они получают контроль над главным каналом экспортных поставок российского газа и мощный инструмент давления на Москву в случае необходимости. Кошмарные сны о Кремле, диктующем свою волю Германии и Европе с помощью газопровода, не тянут на реалистичный сценарий, - написал эксперт у себя в телеграм-канале.

Выглядит правдоподобно, только собирается ли Германия давить на Россию своим авторитетом? Трубопровод выгоден в первую очередь самим немцам.

НОВАЯ ЭРА В ОТНОШЕНИЯХ

Политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов уверен, что достройка «Северного потока-2» кардинально изменит расклад сил на политической карте мира:

- Во-первых, впервые США не смогли додавить европейские правительства и свернуть проект СП-2.

- Во-вторых, Россия построила новый стратегический газопровод в Европу впервые после распада СССР ("Южный поток" достроен не был, а "Турецкий поток" все же стратегическим считать нельзя).

- В-третьих, резко падает потребность в прокачке газа через Украину.

- В-четвертых, Россия и Германия откроют водородный хаб именно на основе СП-2 и он станет крупным игроком на новом водородном рынке Европы.

- И пятое, вассальные игроки США потерпят серьезное поражение в борьбе за будущие доли в общем энергорынке Европы. Та же Польша может начинать сворачивать проекты строительства АЭС при участии США, как впрочем и разрекламированные контракты по продаже штатовского СПГ.

СПРАВКА

Соглашение по транзиту газа между Россией и Украиной было подписано в конце декабря 2019 года. Оно рассчитано на пять лет — до 31 декабря 2024 года. Общий объем транзита газа на этот период составит 225 млрд куб. м. С 2021 «Газпром» обязан прокачивать через систему по 40 млрд куб. м. При этом договор заключен по схеме «качай или плати»: если газовый гигант не проведет через трубу оговоренный объем, то все равно будет обязан заплатить.