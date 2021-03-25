Министр финансов рассказал, на что разумнее всего тратить личные деньги

Глава Минфина России Антон Силуанов Фото: Олег ЗОЛОТО

У действующего главы Минфина Антона Силуанова – имидж скряги. Денег он никому не дает и старается как можно больше отложить в кубышку. Но это не совсем так. Расходы бюджета все равно растут. А если удовлетворять пожелания всех заинтересованных ведомств, никаких нефтедолларов не хватит. Примечательно, что в семейных делах Силуанов выступает за разумный баланс. И вообще считает, что деньги – не главное в жизни.

- Деньги – это не самоцель. Можно иметь много денег и быть постоянно недовольным, угрюмым. А можно, наоборот, не иметь денег и быть позитивным человеком, получать удовольствие от жизни. Деньги - лишь одно из средств для достижения целей, они дают возможности для развития. С деньгами, конечно, чувствуешь себя спокойнее, можешь больше вкладывать в свое образование и здоровье. А инвестиции в себя – серьезный ресурс, который дает отдачу в будущем, - рассказал Силуанов в эксклюзивном интервью kp.ru.

По словам министра финансов, неправильно жить с принципом «авось рассосется». Нужно всегда соизмерять потребности с возможностями. И обязательно иметь подушку безопасности. Куда ж без нее!?

- Но здесь нужно все здраво соотносить, - уточняет Силуанов. - Хорошо иметь какой-то запас прочности. Но копить большие объемы в ущерб сегодняшним тратам и развитию — это неправильная тактика. Надо взвешивать и принимать оптимальные решения. Не нужно важные вещи (обучение, путешествия, отдых) откладывать на потом. Надо жить сейчас и отдавать приоритет инвестициям в себя и свою семью.

Напомним, на этой неделе в России проходит Неделя финансовой грамотности. Это ежегодное мероприятие, которое проводит Минфин совместно с ЦБ в рамках всемирной акции Global Money Week. Ее миссия – научить детей и подростков грамотно распоряжаться деньгами и не тратить их попусту, не попадаться на удочку мошенникам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Антон Силуанов: Родители должны давать детям возможность развиваться, здесь не стоит экономить

В рамках My Money Fest министр финансов Антон Силуанов ответил на вопросы «Комсомолки» и рассказал, как он заработал свои первые деньги и какими правилами пользуется, когда ведет семейный бюджет (подробности)