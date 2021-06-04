Зачем Протасевич сказал, что уважает Лукашенко и упомянул "российского олигарха"

Роман Протасевич Фото: REUTERS

В «покаянном» интервью экс-главреда Nexta - главного рупора и координатора белорусских протестов Романа Протасевича меня смущают два момента. Эти два «откровения» способны «обнулить» все остальные признания белорусского оппозиционера. А жаль. Все остальное как раз похоже на правду.

Первый. Оппозиционер рассказал о некоем российском олигархе, который, якобы, спонсировал Nexta. И название его компании, по намеку Протасевича, содержит частицу «урал». Намек слишком прозрачный. В расчете на то, что все сразу подумают о предприятии «Уралхим», дочкой которого является «Уралкалий». И именно эта часть интервью вызывает первые странные ощущения, потому что с этой компанией Александр Лукашенко «воюет» с 2013 года. Почему Протасевич не назвал фамилию? С одной стороны он намекает, что Путило за деньги помогал одному олигарху «наехать» через Нехту на своего конкурента. С другой, сложно отделаться от мысли, что этот эпизод Протасевичу подсказали...

И второе «слабое» место в интервью – это вопрос об отношении сидящего в СИЗО человека к Александру Лукашенко. Ведь очевидно, что отношение это не из лучших. Но психология человека, особенно слабого человека, такова, что даже без всякого серьезного давления он готов поступиться принципами в надежде на какие-то послабления:

- Когда я стал все больше втягиваться не в журналистскую работу, а в политическую, я стал понимать, что многие вещи, за которые критиковали Александра Григорьевича, это была попытка давления. И во многих моментах он поступал как человек со стальными яйцами, - говорит Протасевич.

- Вы его уважаете? – зачем-то добивает оппозиционера журналист.

- Безусловно, - отвечает морально сломленный ветеран «Азова».

«Я переосмыслил для себя многие вещи, я не хочу больше лезть ни в политику, ни в какие разборки, - практически рыдает он под конец интервью. - Просто хочу надеяться , что смогу все исправить и жить обычной спокойной жизнью, завести семьи, детей, перестать бежать от чего-то. Простите.

Оппозиция, разумеется, прицепится к характеристике Лукашенко. Теперь она имеет полное право говорить, что и во всем остальном Протасевич тоже наврал – прочитал с суфлера то, что ему написали в КГБ. Хотя, как раз, до этого момента он был вполне убедителен, вывернув наружу внутреннюю кухню белорусской оппозиции – алчной, вороватой, строящей козни друг другу. К тому же у него была явная личная обида на того же Путило – в интервью заметно ущемленное самомнение Протасевича: «Он получил всемирную славу и известность за все то, что делал я. Он меня даже не упомянул нигде. Его эго так быстро раздувалось, что через месяц после мирового признания он позволял себе оскорбительные шутки в мой адрес. И смотрел презрительно».

Что до его отношения к оппозиции, то оно было высказано им в анонимном интервью, которое он давал еще будучи боевиком «Азова»: «…Оппозиция развалилась окончательно и бесповоротно. Люди, которые с середины 90-х кричат одни и те же слова, вызывают скорее отвращение, чем желание попытаться хотя бы дослушать их речь до конца. Лидеры оппозиции окончательно утратили связь с реальностью, а самое главное — с народом. Их давно перестали интересовать люди…» Тут ему кривить душой не пришлось.

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Наверняка оппозиция скажет, что на Романа Протасевича давили, его пытали, накачали «сывороткой правды» или пообещали «заложнику» отпустить его девушку. Но выглядел он вполне раскованно, а на рыцаря, готового ради любимой взять на себя убийство Кеннеди, явно не тянет. Видно, что говорил он временами вполне охотно, с энтузиазмом сдавая своих недавних соратников (подробности)