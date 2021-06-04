Политолог объяснил слова Протасевича про "деньги российского бизнесмена": Такие суммы "от олигарха" - на конфеты

Роман Протасевич Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пожертвования белорусской оппозиции из России, по словам Романа Протасевича, сильно бросались в глаза на фоне мизерных переводов из других стран:

- Когда открыли донаты, туда поступали небольшие зачисления до 20 долларов. Позже Степан [Путило, основатель проекта NEXTA - ред.] похвастался, что одна россиийская компания делает крупные переводы. 3000 евро, 5000 евро. Стабильно раз в неделю.

Название компании Роман вспомнить так и не смог, но заметил, что она связана с Уралом и горной добычей. Протасевич утверждает, что она принадлежит крупному олигарху и конкуренту российского предпринимателя Михаила Гуцериева.

Если такое и было, то это не стратегическая инициатива, а частное решение. Никакой бизнес-войны или попытки поглощения тут быть не может, считает директор Центра политической информации Алексей Мухин:

- Суммы, о которых говорит Протасевич, если они и были - это для российских олигархов «на конфеты». У наших крупных собственников иногда бывает рефлексия, которая проявляется в, как правило, спонтанном финансировании сомнительных оппозиционных проектов. Так что такое допустить можно. Таким образом бизнесмены компенсируют свой какой-то моральный ущерб, который получают от общения с российскими госслужащими. Но тут надо понимать, что это чисто психологический, а не политический или бизнес-феномен.

В планах редакции телеграм-канала стоял переезд в Россию. Об этом тоже Протасевич рассказал в интервью каналу ОНТ. По его словам, протесты в Белоруссии и в России связаны, а после захвата власти в Минске, планировался переход и на Россию. К изменению повестки готовился канал NEXTA Live.

- Этому не надо удивляться, - говорит Алексей Мухин. - Такие планы могли быть. Это называется «продолжение стартапа». Проблема в том, что в России есть силы, которые могли бы заинтересоваться такого рода инвестициями. Но успеха не случилось, и проект закрылся.

По данным ряда СМИ, приближенным к администрации президента Белоруссии, интервью с Романом Протасевичем длилось более 4 часов, а на экран попали только полтора. За кадром осталась информация, которую пока нельзя афишировать в интересах следствия.

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Наверняка оппозиция скажет, что на Романа Протасевича давили, его пытали, накачали «сывороткой правды» или пообещали «заложнику» отпустить его девушку. Но выглядел он вполне раскованно, а на рыцаря, готового ради любимой взять на себя убийство Кеннеди, явно не тянет. Видно, что говорил он временами вполне охотно, с энтузиазмом сдавая своих недавних соратников (подробности)