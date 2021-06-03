Протасевич сообщил, что канал Nexta планировали перевести на российскую повестку

Задержанный в минском аэропорту Роман Протасевич сообщил, что после завершения активной части протестов в Республике Беларусь планирвалось перевести Telegram-канал Nexta на российскую повестку.

Также он рассказал, что канал публиковал материалы по заказу российского олигарха, бизнес которого "связан с Уралом и горной добычей". Протасевич добавил, что все Telegram-каналы в Белоруссии содержатся за счет грантов, и именно поэтому поддерживают Светлану Тихановскую. Оппозиционер отметил, что не мог публиковать даже слабую критику в адрес последней.

Протасевич сообщил, что ушел из Nexta, поскольку Степан Путило незаслуженно "получал все за ту работу, которую делал я и редакция".

Ранее Роман Протасевич назвал имена тех, кто координировал протесты в Белоруссии.По его словам, участниками "всей информационной войны" являются Степан Путило, Рудик, Тадеуш Дичан, Франак Вечерко, Антон Мотолько, Артем Шрайбман, Эдуард Пальчис, Дюшкевич, Богданович, Анастасия Рогатко, Виктория Пальчис, Евгений Малаховский и другие люди.