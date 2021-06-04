Московские расхитители гробниц: преступники устраивают налеты на Ваганьковское кладбище

Ваганьковское кладбище — самый посещаемый некрополь в Москве и России. Фото: Андрей АБРАМОВ

Народный художник СССР известный портретист Александр Шилов рассказывает: с могилы его матери на Ваганьково пропадают части позолоченной ограды из литой латуни. Началось это в середине мая. Декор заказывали в торговом доме «Софрино» — очень престижная мастерская, которая производит церковную утварь. Оказалось, что это не единственная за последнее время кража на известном некрополе.

— Написал заявление в МВД Пресненского района. А на следующий день еще часть ограды украли! — рассказывает Александр Шилов «Комсомолке».

Могила матери художника расположена на Есенинской аллее — улица в пяти минутах ходьбы от главного входа.

— Там ни одного фонаря, ни одной камеры. Мы установили свое видеонаблюдение. Камеру отключают три ночи подряд! Три года назад ограду на могиле моей дочери тоже похищали. Как можно средь бела дня что-то красть на таком известном кладбище?

Рассказ художника подтверждает директор его галереи — Юлия Вохминцева. Она помогала мастеру устанавливать камеру на кладбище.

— Я все настрою, проходит пара часов, и трансляция обрывается! — рассказывает женщина.

Буквально через пару часов после беседы с художником, Александр Шилов вновь позвонил корреспонденту «КП». Раздосадованным голосом он поделился, что они вновь ездили на Ваганьково — пропал еще один кусок ограды.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ НЕ ОДИН ГОД

Два года назад подобная история на Ваганьково едва не приключилась с могилой матери Ольги Макаровой. Над захоронением установлен декоративный саркофаг, выложенный мозаикой. Рядом скульптура кошки.

В один из визитов на кладбище москвичка увидела, что под монумент сделали подкопы — готовились унести композицию.

— Спасло, что все смонтирована было грамотно: прикручено и закреплено. Просто так не унесешь, — рассказывает Ольга Макарова. — Цена монумента несколько миллионов рублей. Я тогда жаловалась в администрацию кладбища. Мне сказали, что у них работают шесть охранников. За сохранность могил они ответственности не несут, — рассказывает Ольга.

Этот декоративный саркофаг на Ваганьковском пытались подкопать и унести неизвестные. Фото: Ольга Макарова

В полицейских сводках обнаружились еще пара криминальных историй с некрополя. Минувшей весной неизвестные разгромили колумбарий ради ценных урн с прахом и проникли в здание администрации кладбища. Прошлым летом украли детали одного из монументов ценой 2,5 млн рублей.

Справедливости ради, разбойничают не только на Ваганьковском. Два года назад на Троекуровском кладбище сожгли крест и венки на могиле певца Евгения Осина. На престижнейшем Новодевичьем периодические пропадают металлические элементы убранства надгробных плит. С плиты на могиле Фаины Раневской на Донском кладбище регулярно пропадает чугунная фигурка собаки.

ПРОРЕХИ В ЗАБОРЕ

ГБУ «Ритуал», которое отвечает за столичные погосты, называет Ваганьковское — самым посещаемым кладбищем страны. Даже в будний полдень тут несколько сотен человек. Туристы с фотоаппаратами, москвичи с цветочками и граблями идут прибраться на могилах родных.

При входе примечаю будку охраны. Внутри мужик — на вид приезжий из Центральной Азии — в помятой форме чоповца. Из экскурсионного бюро вышла гид. Завожу разговор, мол, не знаете ли про вандалов, которые повадились разорять некрополь.

При входе в будке скучает охранник. Фото: Андрей АБРАМОВ

— Сами об этом из интернета узнаем! Раз в пару месяцев что-нибудь всплывает. Мы же только по могилам знаменитостей водим экскурсии — с ними все нормально. На остальные захоронения трудно обращать внимание, — рассказала экскурсовод.

Тому, кто никогда не был на Ваганьковском, сложно понять фразу «трудно обращать внимание». Но погуляв пару минут по погосту, все встает на места. Могил очень много — более 100 тысяч. Места до сих пор можно купить.

Днем на Ваганьковском людно. Но кладбище огромное, поэтому с центральной аллеи посетители быстро рассредоточиваются по всем уголкам погоста. Фото: Андрей АБРАМОВ

Состояние захоронений разное даже вдоль центральной аллеи. Где прибрано, где покосился крест или поехала гранитная плита. Поначалу пытаешься всматриваться: могли ли тут поживиться расхитители гробниц? Но человеку, которые не знал, как могила выглядела при благоустройстве, это понять сложно.

Наткнулся на выкопанные надгробные плиты. Вокруг не было никого. Фото: Андрей АБРАМОВ

Захоронение матери художника Александра Шилова выделяется на фоне своего участка. Кругом либо черные, либо ржавые ограды, а это золотое. На аллее действительно ни фонарей, ни камер.

Часть ограды с могилы Людмилы Сергеевны Шиловой похитили. Фото: Андрей АБРАМОВ

Включаю режим детектива. Если кто орудует на кладбище, то как он выносит награбленное? Видимо, в ограде погоста есть слабые места.

Еще один охранник куда-то спешил по аллеям некрополя. Итого мы насчитали всего два охранника. Фото: Андрей АБРАМОВ

Идем вдоль стены, которая опоясывает Ваганьково. Периметр растянулся на 2,5 км. Не везде к нему легко подобраться из-за старых могил и бурьяна — путь занял около 50 минут.

С трех сторон некрополь окружает не самый серьезный забор. Но он тянется вдоль Звенигородского шоссе, улиц 1905 года и Сергея Макеева. Там оживленное движение и тротуары, а значит, наверняка, висят городские камеры.

Слабое место обнаружилось на противоположном конце от главного входа в некрополь. Здесь он граничит с промзоной — гаражи, автомастерские и ж/д пути. В заборе встречаются прорехи, а наблюдения никакого. В темноте среди бесконечных лабиринтов кладбищенских проулков легко затеряться от охраны.

Большая часть Ваганьковского огорожена таким забором. Через него легко можно перемахнуть, но кругом тротуары, проезжая часть и жилые дома. Фото: Андрей АБРАМОВ

Но на северо-западе погост граничит с промзоной. Там встречаются такие места. Фото: Андрей АБРАМОВ

Часть забора в аварийном состоянии. Фото: Андрей АБРАМОВ

ПОКА ГОТОВИЛСЯ МАТЕРИАЛ

«В деле замешаны экскурсовод и безработный»

«Комсомольская правда» обратилась с запросом в ГБУ «Ритуал». Мы интересовались, кто и как охраняет московские кладбища, часты ли преступления. Ответы на эти вопросы не получили. Зато в пресс-службе сообщили:

— Сотрудники ЧОП Ваганьковского кладбища 1 июня задержали подозреваемого в похищении двух секций ограды с могилы Людмилы Сергеевны Шиловой – матери народного художника СССР Александра Шилова. Обе секции найдены – злоумышленник не выносил их с территории некрополя. Мужчина был передан сотрудникам правоохранительных органов и уже дал признательные показания.

Александр Шилов рассказал «КП», что нашли только одну секцию:

— Задержали мужчину средних лет. Он не работает, живет на пенсию матери. Он признался, что хотел сдать ограду в цветмет. На время следствия его отправили в изолятор. На суде он заявил, что работал с подельником — это экскурсовод, некий Геннадий. Экскурсовод не местный, а человек, который сам набирает и водит группы по некрополям. На суд его не вызывали. Ждем развития событий.

Уголовное дело возбуждено за кражу в крупном размере. Подельник в деле пока никак не фигурирует. По статье грозит до шести лет колонии.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Юрист и судебный эксперт Юрий Капштык рассказывает, что от налетов страдают не только «звездные» кладбища:

— Похищают медные накладки, которые используют в оформлении ограды, металлические урны, иногда даже пропадают могильные плиты. С них же можно снять фото, стереть гравировку и заново продать. Администрация кладбища не несет ответственности за сохранность могил. Это юридический пробел. Если бы с родными заключали договор о содержании и брали за это деньги, его бы не было. А так администрация только распределяет места и занимается благоустройством. У сторожей нет оружия или пульта с камерами наблюдения. Привлечь их за то, что на территории что-то украли, не получится, — объясняет собеседник.

Защитить дорогие монументы на могилах можно, но придется платить.

— Сейчас установка видеонаблюдения стоит недорого. Есть фотоловушки, которые начинают снимать, когда в кадре появляется движение. Плюс понадобится дежурное освещение, которое тоже включается по датчику. Если соединить такую систему с кнопкой вызова ЧОП, получится хорошая защита. Оплачивать ее могут владельцы нескольких захоронений на участке, чтобы цена была еще ниже.

Если же украли надгробие или осквернили могилу, нужно писать заявление в полицию.

— Правда, вероятность, что злоумышленника найдут, крайне мала. Хотя обратные прецеденты есть: проверяют скупки металла в городе, опрашивают маргинальных лиц, которые живут поблизости.