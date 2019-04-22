Сожгли крест: в Москве надругались над могилой Евгения Осина

Евгению Осину нет покоя после смерти. Вандалы добрались до могилы певца на Троекуровском кладбище. Злоумышленники сожгли крест, венки, сломали ограду и разбили памятную табличку.

Неизвестные осквернили захоронение Евгения Осина на престижном погосте Москвы. Какие-то люди надругались над могилой артиста - разрыли землю, сожгли крест и венки, а пепел разметали по могиле.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/704688" frameborder="0"></iframe> Вандалы подожгли место захоронения певца Евгения Осина.

Разгром обнаружила девушка, которая называет себя приемной дочерью Евгения Осина. Анастасия Годунова решила навестить могилу отца.

В свою очередь вдова знаменитого певца Наталья Осина резко отреагировала на печальное известие. "Я сейчас нахожусь на работе и только что узнала о случившемся. Я пока комментировать ничего не буду, уже все мне позвонили. Я завтра поеду разбираться, потому что работала с утра до ночи все эти дни. Но когда мы были последний раз там две недели назад, все было нормально. Ищите телефон якобы приемной дочери Осина. Это бред. Я не удивлюсь, если она и подожгла эту могилу, чтобы устроить очередное шоу", - заявила "Звезде" огорченная женщина.

Как писал сайт kp.ru, Евгений Осин скончался в ноябре 2018 года в результате остановки сердца. Ему было 54 года. Бездыханное тело исполнителя хитов "Плачет девочка в автомате" и "Таня плюс Володя" обнаружила сестра Альбина. Она забила тревогу после того, как артист перестал выходить на связь, приехала к нему, но было уже поздно.