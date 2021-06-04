«Мы все жадные, и это хорошо»: Олигарх объяснил, почему бизнес задирает цены

В пятницу в Санкт-Петербурге прошел деловой завтрака Сбера. Он традиционно проходит на третий день ПМЭФ. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В пятницу в Санкт-Петербурге прошел деловой завтрака Сбера. Он традиционно проходит на третий день ПМЭФ. На сырники со сметаной к Герману Грефу заскочили ключевые вице-премьеры, министры, депутаты и предприниматели. Тему завтрака определили так «Российская экономика: перезагрузка стратегии модернизации». Говорили о том, что именно государство должно сделать для людей и бизнеса, чтобы у всех нас было возможностей для развития. «Комсомолка» приводит основные цитаты.

Владимир Мау, ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС):

«Мы живем в мире резкого возрастания неопределенности, которая идет от технологий. Это беспрецедентный шок. В этих условиях мы сталкиваемся с резким возрастанием роли государства. Оно должно брать на себя функцию снятия неопределенности. И становиться клиентоцентричным – то есть делать то, что нужно людям».

Андрей Макаров, депутат Госдумы:

«Экономический рост - это человеческий капитал, технологии и инвестиции. Людей больше всего волнует качество жизни, доходы, образование и здравоохранение. Без качества жизни мы не сможем обеспечить тот человеческий капитал, который хотим получить. Например, мы тратим огромные средства на социальную поддержку. Но мало тратим на образование и здравоохранение».

По его словам, если по части технологий и цифровизации мы двигаемся вперед, то инвестиционный климат не улучшился. Видимо, чтобы акцентировать свою мысль, Макаров слово в слово повторил собственную шутку двухлетней давности: «Третий день форума, а еще никого не арестовали».

Дмитрий Григоренко, вице-премьер, руководитель аппарата правительства:

«Странно ставить вопрос, что важнее: государство для человека или человек для государства. Ведь мы сами и есть государство… Мы должны понимать, какие услуги оказываем и кому их оказываем. Для этого должны появиться культура, правила и инструменты. Чтобы быть клиентоцентричными, мы должны поменяться внутри. У нас очень много процессных вещей, а нам важен результат. Оказание государственных услуг должно происходить с точки зрения конкретной жизненной ситуации и отталкиваться от потребностей клиента, а не чиновника».

Даниил Егоров, глава Федеральной налоговой службы:

«Налоги можно трактовать как дань, а можно - как инвестиции в будущее. Если мы наладим такие коммуникации, чтобы людям было понятно, за что они платят, и им было комфортно платить, и они это делали осознанно, ценность этого действия повысится кратно».

Андрей Макаров, депутат Госдумы:

«Никто не любит платить налоги. Налогоплательщики – это доверие людей к государству. А для этого нужны десятилетия. платят, когда доверяют государству. А для этого нам нужна судебная реформа». «Главное – чтобы в стране появился независимый суд. Но без коренного изменения среды, в которой все это происходит, ничего не получится. Грейпфрут не летает».

Антон Силуанов, министр финансов:

«Все говорят: мало денег, мало денег. Денег много. И деньги, кстати говоря, растут. Мы все время говорим о том, что дайте больше, больше. Друзья, дело не в деньгах, а в том, какой результат. С теми деньгами, которые у нас есть, многие другие страны добиваются больших и лучших результатов».

На сырники со сметаной к Герману Грефу заскочили ключевые вице-премьеры, министры, депутаты и предприниматели. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Герман Греф, председатель правления Сбера:

«По результатам нашего исследования в тех странах, где сопоставимые с нашими затраты на здравоохранение, продолжительность жизни на 3 – 5 лет больше, чем у нас».

Антон Котяков, министр труда и социальной защиты:

«Мы должны выплачивать государственные средства для борьбы с бедностью тем, кто в них истинно нуждается. Адресный подход, учитывающий доход и имущество, уже работает в части выплат семьям с детьми от трех до семи лет. По этому принципу будут предоставляться также меры поддержи неполным семьям с 1 июля. Он же будет распространяться на все другие меры».

Герман Греф, глава Сбера:

«Ключевые проблемы, которые волнуют население, - это их доходы и здоровье. Во время пандемии реальные доходы граждан резко упали. При этом 56% людей хотя бы один раз в прошлом году не смогли купить лекарства из-за их цены».

Андрей Макаров, депутат Госдумы:

«Когда появились первые лекарства от ковида, производитель одного из препаратов, отвечая на вопрос, почему его лекарство так дорого стоит, открыто признался: «Оно вообще-то жизни спасает. Жить захотят - купят». Да, есть объективные факторы для роста цен, а есть обычная жадность производителей и торговых сетей. Так вот иногда это уже не рынок - это мародерство».

Алексей Мордашов, владелец «Северстали»:

«Когда мы слышим дискуссии о жадности предпринимателей - это несколько странно. Все сидящие в этом зале в той или иной степени жадные, хотят больше. Мы хотим, чтобы предприниматели были жадными. Это хорошо – хотеть большего. Если люди в рамках закона хотят большего и делают для этого что-то – это нормально, это хорошо. Бывает, меня приглашают на совещание по балансированию цен и в тот же день приглашают на обсуждение инвестиционной привлекательности. И то, и другое делается совершенно искренне и часто это обсуждают одни и те же люди. Может, стоит активнее вести диалог? Нет единой, правильной точки зрения. Но наверное стоит искать этот консенсус».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Что больше всего волнует россиян

Социальная несправедливость и неравенство - 70%

Снижение доходов - 68%

Рост цен на товары и услуги - 67%

Плохое качество медпомощи - 62%

По данным ВЦИОМ за 2020 год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Набиуллина и Силуанов поспорили, как снижать цены: «Мы не требуем продавать хлеб только за 100 рублей»

На Питерском экономическом форуме глава Центробанка и министр финансов устроили интересную дискуссию об инфляции (подробнее)