В Британии сторонники секс-меньшинств требуют от работодателей отказаться от слова «мама»

Но если у нас в России подобные вещи вызывают улыбку, то на Западе без какого-нибудь «индекса равенства» можно легко остаться без клиентов. Или без собственного дела Фото: REUTERS

Британская организация по защите прав сексуальных меньшинств Stonewall потребовала от всех работодателей в стране отказаться от использования слова «мама». Его, по мнению активистов, давно пора заменить гендерно-нейтральным термином. Об этом сообщает газета The Sun.

«Родитель, родивший ребенка» - таким, криво звучащим по-русски определением Stonewall предлагает заменить первое слово, которое произносит ребенок. В противном случае они грозятся исключить компании из своего индекса равенства на рабочем месте, читай пометить их как гомофобов.

В наше время, особенно в Европе, вести бизнес без наличия разномастных сертификатов и участия во всевозможных рейтингах и индексах становится весьма затруднительно. Некоторые из них, конечно, полезны и позволяют потребителю оценить качество продукта или услуги, но большинство не только бесполезны, но и абсурдны по своей сути.

Например, плашки «ни одного негра не пострадало» и «без использования рабского труда». Или наклейка «без ГМО» на пачке с содой.

Но если у нас в России подобные вещи вызывают улыбку, то на Западе без какого-нибудь «индекса равенства» можно легко остаться без клиентов. Или без собственного дела.

Именно этим и решили воспользоваться радужные активисты Stonewall - одной из самых влиятельных ЛГБТ-организаций Великобритании. Свое название НКО получила в честь «Стоунволлского восстания» - серии беспорядков и спонтанных демонстраций против «антиизвращенского» полицейского рейда, которые начались в ночь на 28 июня 1969 года в гей-баре «Стоунволл-инн» в Нью-Йорке.

Заодно надо убрать все остальные «гендерные выражения», заменив их на нейтральные. А еще организации, желающие попасть в ЛГБТ-топ, должны разрешить тем, кто идентифицирует себя как женщины, пользоваться дамскими туалетами.

Правда, английскому Министерству юстиции, отказавшемуся от терминов «отец» и «мать» в документообороте, это не помогло — в прошлом году оно заняло только пятое место в рейтинге «Stonewall Workplace Equality Index». Как тут не вспомнить анекдот про дурака, занявшего второе место на конкурсе идиотов.

Надо добавить, что момент для атаки на бизнес активисты выбрали крайне неудачный. Мало того, что большинство предпринимателей еще не оправились от «коронакризиса», так еще и министр по вопросам равноправия (есть в Британии и такой пост) Лиз Трусс призвала правительство выйти из «схемы разнообразия», продвигаемой Stonewall. Еще к тому же не бесплатной — стоимость услуг этой «конторы» начинается с 2500 фунтов стерлингов.

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