«Из обычных пластиковых крышек от питьевых продуктов будут делать пандусы для инвалидов»

Сделай сразу 2 добрых дела #добрыекрышечки.

Трудно представить, но обычная пластиковая крышечка может изменить к лучшему жизни сотен людей, нуждающихся в помощи. Главное, эту крышечку правильно утилизировать.

Сдал крышку — получил скидку

«Сделайте сразу два добрых дела: сдавайте пластиковые крышечки, чтобы планета стала чище, а мир добрее!» - призывают россиян компания Henkel , торговая сеть «Перекрёсток» и группа компаний «EcoPartners», которые поддержали российский эколого-благотворительный волонтерский проект «Добрые крышечки».

Проект был запущен 4,5 года назад совместно общественным движением «ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ» и благотворительным фондом «Волонтеры в помощь детям-сиротам». У него двойная цель — улучшить в России экологию и помочь детям, которым нужна поддержка.

Присоединение к этому проекту компании Henkel и торговой сети «Перекрёсток» может стать настоящим прорывом. Специальные боксы для сбора пластиковых крышечек от питьевых продуктов в виде гигантских бутылок уже установлены в 343 супермаркетах «Перекрёсток» в Москве и Московской области, а также Волгограде, Самаре, Твери и Туле. Акция стартовала в начале апреля, и уже к июню удалось собрать почти 2 тонны крышечек! Важная деталь: для проекта подходят только чистые крышечки с маркировкой 2 HDPE, 4 LDPE и без вкладыша внутри. За сданные крышечки можно будет получить скидки на продукцию компании Henkel в супермаркетах «Перекрёсток».

Для создания одного семиметрового пандуса требуется 18 550 крышек.

100 тысяч крышечек на 5 пандусов

Собранные в боксах крышечки будут направляться на Тверской Завод Вторичных Полимеров, входящий в Группу компаний «EcoPartners». Там оценят стоимость собранных крышечек и перечислят полученные средства фонду «Волонтеры в помощь детям сиротам». После этого собранные крышечки переработают в пластиковую гранулу. Но и это еще не все! Из этого пластика сделают уличные пандусы для инвалидов, которые установят у магазинов «Перекрёсток» в разных регионах. Первый такой пандус появится уже в первой половине лета у одного из магазинов «Перекрёсток» в Москве.

- Чтобы сделать один семиметровый пандус, необходимо собрать и переработать 18,5 тысяч крышечек, - рассказывает управляющий партнер ГК «EcoPartners» Константин Рзаев. – Металлическая основная конструкция такого пандуса покрывается специальной доской, которая содержит до 30% переработанного пластика. В рамках проекта мы планируем собрать более 100 тысяч крышечек и сделать 5 пандусов для «Перекрёстка» в этом году.

- Очень важно, что именно из наших «добрых крышечек» получатся пандусы для людей с ограниченными возможностями. То есть эти крышечки станут «добрыми» вдвойне!» - замечает вице-президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Анна Виноградова.

Шаг к безотходному потреблению

Твердые бытовые отходы — настоящий бич для России. Мы до сих пор не научились их грамотно утилизировать. В то время, как в передовых странах Европы повторной переработке подвергается до 80-90% твердых бытовых отходов, в России — 10%. Из них доля пластиковых отходов, которые перерабатываются, составляет всего 12%. Уникальность акции Henkel и «Перекрёстка» в том, что пластик будет получать вторую жизнь, а это еще один шаг к безотходному потреблению.

- В нашей компании есть четкая стратегия в отношении пластика – к 2025 году мы планируем увеличить долю переработанного пластика в упаковке наших продуктов до более чем 30%. Вместе с сотрудниками Х5 Retail Group мы не первый год собираем пластиковые крышки в офисах наших компаний, поэтому вдвойне рады дать проекту новый импульс развития, – отмечает лидер направления устойчивого развития подразделения «Henkel Beauty Care» Наталья Маркова.

Ближайший пункт приема пластиковых крышечек в торговой сети «Перекрёсток» можно найти на сайте проекта.

- С 2020 года мы определяем себя как супермаркет полезных привычек, и стремимся убрать существующие у клиентов барьеры на пути к раздельному сбору мусора. В этом проекте мы объединили две важные общественные проблемы, и надеемся, что при поддержке наших клиентов, мы сможем точечно решить их, - говорит руководитель стратегических маркетинговых проектов торговой сети «Перекрёсток» Алина Юхневич.

Помочь может каждый

В фонде «Волонтеры в помощь детям сиротам» я впервые оказалась несколько лет назад. В холле я увидела нагромождение пятилитровых пластиковых бутылок, заполненных... крышечками. Так я и узнала об акции «Добрые крышечки». За последние годы тема сбора пластиковых крышечек стала очень популярна. Благодаря этой акции помощь уже получили десятки детей-инвалидов. Для них были куплены инвалидные коляски (не каждый родитель ребенка- инвалида способен заплатить из своего кармана 200 тысяч рублей), тренажеры, ходунки, средства реабилитации.

Пожалуй, из всех видов вторсырья, сбор пластиковых крышечек – самый простой и необременительный. Сейчас их собирают даже в школах и детсадах. Например, в группе детсада, которую посещает моя дочь, мы буквально за несколько дней насобирали несколько пятилитровых бутылок крышечек. Вы только представьте: эти крышечки ждал обычный мусорный полигон, а теперь деньги от их переработки пойдут на помощь детям-сиротам и детям с тяжелыми заболеваниями.

А если собранные крышечки отнести в боксы, установленные в магазинах «Перекрёсток», из них к тому же сделают так необходимые инвалидам пандусы. Такая вот zero waste благотворительность (в переводе — ноль отходов), участвуя в которой вы можете помочь планете, а также нуждающимся в помощи людям вместе с Henkel и «Перекрёсток».

И что особенно важно, оказать такую помощь может каждый. Жизнь действительно состоит из мелочей, а помогать — это не сложно. Главное — захотеть и совсем немного поменять свои привычки. Ближайший пункт приема пластиковых крышечек в торговой сети «Перекрёсток» можно найти на сайте https://dobro.schwarzkopf.ru/