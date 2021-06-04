Россиянам помогут найти работу в проекте «Содействие занятости»
Фото: Shutterstock
Вот уже несколько месяцев в России успешно функционирует новый проект «Содействие занятости», который помогает найти работу и обрести финансовую стабильность россиянам.
«Содействие занятости» было запущено в рамках национального проекта «Демография». Планируется, что ежегодно проект поможет пройти обучение и найти работу как минимум 125-ти тысячам человек в год.
Всего за несколько месяцев заявку на участие в программе подали более 40 тысяч человек. Пять тысяч их них уже направлены в различные вузы для получения дополнительного образования.
Кому поможет проект:
- людям предпенсионного возраста,
- тем, кто ищет работу через центры занятости,
- женщинам, находящимся в декрете,
- людям старше 50 лет,
- безработным женщинам, воспитывающим дошколят.
Проект станет палочкой-выручалочкой для предпенсионеров.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Про систему обучения стоит сказать отдельно. Заниматься переподготовкой будут в лучших вузах страны. Оператором проекта стал Национальный исследовательский Томский государственный университет, в списках партнеров значатся 85 региональных высших учебных заведений.
Чтобы попасть в проект нужно подать заявку на сайте. Специалисты оценят короткую анкету заявителя и подберут подходящую программу для переобучения или повышения квалификации.
После окончания учебы эксперты помогут с трудоустройством. Партнерами программы являются крупнейшие компании-работодатели страны. А если есть желание работать на себя, то можно стать самозанятым.
Программа предусматривает три варианта трудоустройства: целевой набор работодателем по ТК РФ; регистрация в качестве индивидуального предпринимателя или регистрация в качестве самозанятого.
Подписание соглашений на ПМЭФ.
Крупнейшие работодатели страны оценили перспективы проекта. На «Содействие занятости» подержали ФК «Спартак», сервис по поиску работы HeadHunter, ПИУЦ «Сапфир», ПАО «Мегафон» и сервис объявлений «Авито». Соглашения с ними были подписаны 2 и 4 июня на ПМЭФ.
В частности, эксперты «Авито.Услуг» помогут обучающимся образовательных программ освоить основы онлайн-продвижения на различных самых популярных торговых площадках. Полученные знания помогут будущим специалистам в поисках клиентов и продвижении своей продукции.
Миссия «Содействия занятости» - создать условия для улучшения уровня жизни тысяч людей в стране.
Задать вопросы о работе проекта можно по почте info@tgu-dpo.ru или же в социальных сетях проекта: ВКонтакте, Facebook, Instagram, Одноклассники.