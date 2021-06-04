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Общество4 июня 2021 18:18

Россиянам помогут найти работу в проекте «Содействие занятости»

Помощь в трудоустройстве окажут HeadHunter, «Мегафон», «Авито», «Сапфир» и другие крупные российские компании
Елена АКИМОВА
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Россиянам помогут найти работу в проекте «Содействие занятости»

Россиянам помогут найти работу в проекте «Содействие занятости»

Фото: Shutterstock

Вот уже несколько месяцев в России успешно функционирует новый проект «Содействие занятости», который помогает найти работу и обрести финансовую стабильность россиянам.

«Содействие занятости» было запущено в рамках национального проекта «Демография». Планируется, что ежегодно проект поможет пройти обучение и найти работу как минимум 125-ти тысячам человек в год.

Всего за несколько месяцев заявку на участие в программе подали более 40 тысяч человек. Пять тысяч их них уже направлены в различные вузы для получения дополнительного образования.

Кому поможет проект:

- людям предпенсионного возраста,

- тем, кто ищет работу через центры занятости,

- женщинам, находящимся в декрете,

- людям старше 50 лет,

- безработным женщинам, воспитывающим дошколят.

Проект станет палочкой-выручалочкой для предпенсионеров.

Проект станет палочкой-выручалочкой для предпенсионеров.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Современная система обучения

Про систему обучения стоит сказать отдельно. Заниматься переподготовкой будут в лучших вузах страны. Оператором проекта стал Национальный исследовательский Томский государственный университет, в списках партнеров значатся 85 региональных высших учебных заведений.

Чтобы попасть в проект нужно подать заявку на сайте. Специалисты оценят короткую анкету заявителя и подберут подходящую программу для переобучения или повышения квалификации.

После окончания учебы эксперты помогут с трудоустройством. Партнерами программы являются крупнейшие компании-работодатели страны. А если есть желание работать на себя, то можно стать самозанятым.

Программа предусматривает три варианта трудоустройства: целевой набор работодателем по ТК РФ; регистрация в качестве индивидуального предпринимателя или регистрация в качестве самозанятого.

Подписание соглашений на ПМЭФ.

Подписание соглашений на ПМЭФ.

Расширяя возможности

Крупнейшие работодатели страны оценили перспективы проекта. На «Содействие занятости» подержали ФК «Спартак», сервис по поиску работы HeadHunter, ПИУЦ «Сапфир», ПАО «Мегафон» и сервис объявлений «Авито». Соглашения с ними были подписаны 2 и 4 июня на ПМЭФ.

В частности, эксперты «Авито.Услуг» помогут обучающимся образовательных программ освоить основы онлайн-продвижения на различных самых популярных торговых площадках. Полученные знания помогут будущим специалистам в поисках клиентов и продвижении своей продукции.

Миссия «Содействия занятости» - создать условия для улучшения уровня жизни тысяч людей в стране.

Задать вопросы о работе проекта можно по почте info@tgu-dpo.ru или же в социальных сетях проекта: ВКонтакте, Facebook, Instagram, Одноклассники.

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