Россиянам помогут найти работу в проекте «Содействие занятости» Фото: Shutterstock

Вот уже несколько месяцев в России успешно функционирует новый проект «Содействие занятости», который помогает найти работу и обрести финансовую стабильность россиянам.

«Содействие занятости» было запущено в рамках национального проекта «Демография». Планируется, что ежегодно проект поможет пройти обучение и найти работу как минимум 125-ти тысячам человек в год.

Всего за несколько месяцев заявку на участие в программе подали более 40 тысяч человек. Пять тысяч их них уже направлены в различные вузы для получения дополнительного образования.

Кому поможет проект:

- людям предпенсионного возраста,

- тем, кто ищет работу через центры занятости,

- женщинам, находящимся в декрете,

- людям старше 50 лет,

- безработным женщинам, воспитывающим дошколят.

Проект станет палочкой-выручалочкой для предпенсионеров. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Современная система обучения

Про систему обучения стоит сказать отдельно. Заниматься переподготовкой будут в лучших вузах страны. Оператором проекта стал Национальный исследовательский Томский государственный университет, в списках партнеров значатся 85 региональных высших учебных заведений.

Чтобы попасть в проект нужно подать заявку на сайте. Специалисты оценят короткую анкету заявителя и подберут подходящую программу для переобучения или повышения квалификации.

После окончания учебы эксперты помогут с трудоустройством. Партнерами программы являются крупнейшие компании-работодатели страны. А если есть желание работать на себя, то можно стать самозанятым.

Программа предусматривает три варианта трудоустройства: целевой набор работодателем по ТК РФ; регистрация в качестве индивидуального предпринимателя или регистрация в качестве самозанятого.

Подписание соглашений на ПМЭФ.

Расширяя возможности

Крупнейшие работодатели страны оценили перспективы проекта. На «Содействие занятости» подержали ФК «Спартак», сервис по поиску работы HeadHunter, ПИУЦ «Сапфир», ПАО «Мегафон» и сервис объявлений «Авито». Соглашения с ними были подписаны 2 и 4 июня на ПМЭФ.

В частности, эксперты «Авито.Услуг» помогут обучающимся образовательных программ освоить основы онлайн-продвижения на различных самых популярных торговых площадках. Полученные знания помогут будущим специалистам в поисках клиентов и продвижении своей продукции.

Миссия «Содействия занятости» - создать условия для улучшения уровня жизни тысяч людей в стране.

Задать вопросы о работе проекта можно по почте info@tgu-dpo.ru или же в социальных сетях проекта: ВКонтакте, Facebook, Instagram, Одноклассники.