Жанну Бадоеву перепутали с Жанной Агузаровой: телеведущую на съемках довели до истерики, приняв за певицу

Поклонник на съемках КВН перепутал Агузарову с Бадоевой и принес цветы для певицы — телеведущей

В субботу 5 июня вечером на Первом канале покажут новый выпуск КВН. В жюри Высшей лиги КВН в этот раз пригласили ведущую программы «Жизнь других» Жанну Бадоеву. Как стало известно kp.ru, на съемках с Жанной приключилась история, которая шокировала звезду.

У Бадоевой впервые за долгое время выпали длинные выходные между съемками – пять дней, которые она планировала провести у себя дома в Италии в горизонтальном положении. И тут позвонили с Первого канала с неожиданным предложением посидеть в жюри КВН. Жанна, не раздумывая, взяла билет и рванула в Москву. Бадоева рассказала kp.ru: «Я обожаю эту программу, я на ней выросла, как я могла отказаться? Скажу честно, очень переживала, что не буду понимать шуток – ну вдруг там что-то молодежное, а я не в теме. И что делать, если мне будет совсем не смешно? Зря боялась. Всю игру я просмеялась так, что потекла тушь и разболелась голова. От собственного хохота не расслышала половины шуток».

Жанна призналась, что несколько дней после съемки в КВН у нее отличное настроение, будто она выпила ведро энергетиков: «Наверное, так действует общая атмосфера зала, когда все вокруг смеются. Какие же участники талантливые, как танцуют, как поют! Один вынес из-за кулис букет. Его спрашивают: «Кому цветы?» Он ответил: «Давно хотел подарить букет Жанне Агузаровой - Так это Бадоева. – Да? Значит, опоздал». И развернулся. У меня была истерика!»

Жанна Бадоева на съемках КВН Фото: Первый канал

Перепутать 58-летнюю певицу Жанну Агузарову и 45-летнюю телеведущую Жанну Бадоеву сложно, но оказалось возможно. Бадоева рассказала нам, что никакой пластики и уколов красоты не делала – выглядит при этом она отлично. А вот Агузарова недавно удивила поклонников неудачными результатами пластических операций. Видимо, фанат Агузаров не видел этих преображений – вот и перепутал одну Жанну с другой.

Бадоева говорит, что была очень добрым членом жюри. Один только раз поставила четверку, все остальные – пятерки.