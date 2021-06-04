"Я красива, я богата, я знаменита, я теперь близка к Солнцу": Ольга Бузова унизила артистов

Ольга Бузова в этот вечер была в ударе Фото: Иван МАКЕЕВ

Ольга Бузова стала одной из самых ярких и ожидаемых певиц на премии Муз-ТВ. Поющая ведущая появилась на красной дорожке в платье Жар-птицы и бриллиантах. Воспитанница "Дома-2" заявила, что как никогда "близка с Солнцу".

Ольга Бузова в этот вечер была в ударе. Знаменитость не стеснялась наваливать себя на все лады, давая понять окружающим, что она - королева бала.

"Каждый мой выход на дорожку - событие и имеет очень глубокий смысл, как и все мои песни, и все, что я делаю, и говорю. Этот год начался для меня очень сложно. Сложности в семье, проблемы со здоровьем, закрытие шоу. Я очень глубоко все это переживала. Ежедневно тонны хейта, ножи в спину, под дых даже от тех людей, от которых я этого не ожидала", - начала свою пламенную речь знаменитость.

В этот момент на глазах красавицы появились слезы, но она смогла справиться с нахлынувшими эмоциями и продолжить монолог. "Любой другой человек был бы уже давно сломлен и точно не смог бы не то что радоваться жизни, но и куда-то ходить. Но в моем мире нет места обидам, злости, мести, грязи. В моем мире живет любовь. Благодаря этому я смогла вновь восстать из пепла, как птица Феникс", - чеканя каждое слово, произнесла Оля.

По ее словам сейчас она свободна, как никогда. "Я вышла, наконец, на свободу. Я красива, я богата, я знаменита. Этот список можно бесконечно продолжать. Мое появление на дорожке - это моя сила, я теперь ее чувствую. Я теперь близка к Солнцу и больше не позволю себя обижать", - заверила она.

Бузова отметила, что является тем человеком, который задает тренд. "Звезды начали готовиться к дорожкам. Сейчас все знают, что приду я. Чтобы им на моем фоне пропадать, они начинают что-то придумывать. Я меняю шоу-бизнес. Именно я задаю тренд", - огорошила вокалистка.

Настя Ивлеева призналась, что является ярой поклонницей Ольги Бузовой Фото: Иван МАКЕЕВ

После чего внезапно ткнула пальцем в свои губы: "Обратите внимание на мои губы. Нижняя - в блестках, верхняя - матовая. Я сама это придумала. Новый тренд «in da house». Масштаб моей личности огромен".

Бузова отметила, что волнуется и переживает перед каждым появлением на публике. Нынешний вечер не стал для нее исключением. Олю измучила бессонница. "Я не спала всю ночь, я ждала свой костюм. Мои крылья доехали до меня буквально за пять минут до выхода. У меня есть ангел-хранитель", - сообщила артистка.

А в финале речи заявила о том, чего ждали ее фанаты: "Настя Ивлеева призналась мне в любви и сказала, что она моя самая ярая поклонница". К слову, на красной дорожке красавицы действительно тепло общались, обнимались и целовали друг друга в щеки.