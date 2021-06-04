«Зеленая металлургия», биобезопасный агропром и беспрецедентные инвестиции: с чем вернулся Вячеслав Гладков с ПМЭФ-2021

Руководитель региона Вячеслав Гладков оказался одной из самых заметных персон на площадке ПМЭФ Фото: ТАСС

Первый день работы форума принес сенсацию: неожиданно для аналитиков мощным пулом контрактов «выстрелила» Белгородская область. Руководитель региона Вячеслав Гладков оказался одной из самых заметных персон на площадке ПМЭФ

Его соглашение с Новолипецким металлургическим комбинатом подразумевает строительство в Белгородской области нового горно-металлургического производства с применением лучших мировых технологий в отрасли – так называемой «зеленой металлургии». Объем инвестиций составит около 250 млрд рублей и позволит создать до 1 300 рабочих мест.

Еще одно крупное соглашение достигнуто с давним партнером Белгородской области – УК «Металлоинвест». В течение ближайших пяти лет компания вложит в экономику региона около 160 млрд рублей – беспрецедентные инвестиции в дополнительные обогатительные мощностипозволят повысить объемы производства и создадут более 1 000 рабочих мест.

- Мы для себя определяем миссию по увеличению валового регионального продукта до 2030 года в 2 раза – это почти 2 трлн рублей, -прокомментировал руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков. - Мне кажется, это достаточно амбициозная задача. Подписание этих соглашений важно не только с точки зрения объемов, инвестиций, рабочих мест и налогов. Это совсем другой подход к выпускаемой продукции. В современном мире это называется «зеленой металлургией».

Помимо крупных контрактов в металлургии, Вячеслав Гладков занялся развитием еще одной флагманской отрасли экономики региона –сельского хозяйства. Соглашение с крупнейшим производителем мяса – компанией «Мираторг» - подразумевает инвестиции в 1,9 млрд рублей, которые холдинг вложит в биобезопасность своих производственных площадок на территории Белгородской области. Речь идет об улучшении условий содержания поголовья животных и повышении уровня биологической безопасности производства. Планируется создание на территории региона центра экспорта продукции свиноводствана базе ЗАО «СК Короча».

Еще одно соглашение Белгородская область подписала с Агентством стратегических инициатив. Цель – создание благоприятных условий для инвестиционного климата в регионе, продвижение общественно значимых инициатив малого и среднего предпринимательства и жителей. В рамках соглашения планируется создать Центр опережающей профессиональной подготовки и организовать конкурсы технологических проектов для представителей МСП.

А на второй день работы ПМЭФ руководитель Белгородской области реализовал свой замысел, о котором заявил в апрельском послании областному парламенту: создать детский оздоровительный лагерь на берегу Черного моря. В рамках соглашения с правительством Крыма регион безвозмездно получил санаторий «Бригантина» на 300 мест под Евпаторией. Планируется, что юные белгородцы отправятся к морю, как только будут урегулированы юридические нюансы. В их распоряжении – санаторный комплекс в 13,75 га, в котором имеются лечебный корпус, кинозал, школа, библиотека и бассейн с морской водой. Кто именно в числе первых смен поедет на отдых к морю, определят сами белгородцы. Глава региона уже запустил опрос в своих социальных сетях.

Для Вячеслава Гладкова, назначенного руководителем Белгородской области в ноябре прошлого года, ПМЭФ-2021 стал дебютом на мероприятиях такого уровня. Как считают аналитики, дебют этот оказался очень заметным. Региональный лидер показал себя успешным лоббистом и стратегом.

По мнению Алексея Зубца, директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, соглашения, подписанные на ПМЭФ, дадут региону мультипликативный эффект.

- Белгородская область находится на подъеме. Это эффект внятной экономической политики. Соглашения с крупными инвесторами – работа в верном направлении. Такие договоренности показывают, с одной стороны, лоббистские возможности губернатора, а с другой – наличие в регионе необходимых условий для бизнеса, - подчеркнул Алексей Зубец.

Политолог Сергей Маркелов также отметил стратегическое значение договоренностей, подписанных Вячеславом Гладковым на ПМЭФ.

- Заключение таких соглашений имеет как политическое значение для губернатора, так и социально-экономическое для Белгородской области. Привлечение крупных инвесторов и инвестиций можно засчитать как заслугу Гладкова.

- Это, безусловно, межрегиональная сенсация, - комментирует политолог, публицист, профессор Дмитрий Нечаев. - Белгородский лидер Вячеслав Гладков подписал во второй столице России на площадке ПМЭФ инвестиционное соглашение с НЛМК на сумму в 250 млрд рублей, предусматривающее, кроме всего прочего, создание1,3 тысячи высокооплачиваемых рабочих мест. А гарантом договоренности стал заместитель министра промышленности и торговли в Правительстве РФ Виктор Евтухов. На ПМЭФ также заявлено, что «Металлоинвест» Алишера Усманова в период с 2021 по 2026 годы создаст в Белгородской области более тысячи новых рабочих мест. Таким образом, общая сумма двух соглашений – 400 млрд рублей – крупнейшая в истории ПМЭФ транзакция. Что тут сказать, привлекательность Белгородчины повышается, лоббистский потенциал Вячеслава Гладкова растет. А в перспективе двукратный рост валового регионального продукта (ВРП) Белгородской области становится не такой уж недосягаемой задачей для Гладкова.