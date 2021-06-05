Глава Минздрава: ряд российских регионов близки к победе над коронавирусом Фото: Александр ГЛУЗ

Ряд российских регионов близки к победе над коронавирусной инфекцией. Такое заявление сделал глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко, но указал на мобильность людей и необходимость «создать пул вакцинированных людей».

«Мобильность же граждан продолжается, поэтому, в том числе, нужно помнить, и даже где спокойная и стабильная ситуация в населенных пунктах, все равно нужно создать пул вакцинированных людей», - приводит РИА Новости слова главы ведомства на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)

Напомним, ранее Мурашко назвал неплохой долю россиян с иммунитетом к коронавирусу. Как он уточнил, для полной победы над пандемией доля россиян с антителами является недостаточной, однако в целом ситуация неплохая. Министр также заявил об отсутствии третьей волны коронавируса в России, отметив, что в стране снижаются показатели заболеваемости.