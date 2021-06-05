Советник президента объяснил, чем продиктована цена билета на ПМЭФ под 1 млн рублей

Советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Сегодня, 5 июня, завершает свою работу Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Как рассказал журналистам советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, в ходе форума было подписано более 800 соглашений на общую сумму 3,8 трлн рублей (не считая соглашений, которые защищены коммерческой тайной).

По просьбе «Комсомольской правды» Кобяков прокомментировал высокую цены на участие в ПМЭФ для бизнесменов. Как рассказывала в соцсетях владелица сети семейных кафе «АндерСон» Анастасия Татулова, с нее запросили за участие в форуме 960 тысяч рублей.

«Наше повышение цен в этом году было продиктовано желанием отсечь участников, - ответил Кобяков. – Не получилось. Везде был аншлаг. Очевидно, что запрос на участие в таком форуме сейчас превышает ценовые требования. И я скажу, что требования к безопасности участников ведь тоже немало стоят. Наконец, бизнес оплачивает не только за себя, но и за разного рода бесплатных участников, таких как общественные деятели, государственные служащие. Таких бесплатных участников было порядка 65%. Так что бизнес своим запросом сам определяет цену на участие в форуме».

Кобяков напомнил, что организация ПМЭФ происходит без участия государственных средств.

Советник президента также рассказал, что в этом году участниками форума стали 13 тысяч человек из 140 стран. Было проведено 52 тысячи исследований на коронавирус, которые дали 500 положительных тестов. Заболевшие люди не попали на площадки ПМЭФ.

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