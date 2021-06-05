Путин о политическом использовании Спутника V: Это чушь полная! Это просто бред, сапоги всмятку!

«КП» собрала самые яркие ответы президента на вопросы журналистов Фото: Артем КИЛЬКИН

Вечером в пятницу, 4 июня, Владимир Путин на ПМЭФ в режиме видеосвязи пообщался с главами международных информационных агентств. «КП» собрала самые яркие ответы президента на вопросы журналистов.

КАК БЫТЬ С КУРИЛАМИ?

Главред японского «Киодо ньюс» Тору Мидзутани спросил, как Россия и Япония смогут заключить мирный договор, если конституция после поправок не предусматривает передачу наших территорий кому бы то ни было.

- Японская позиция не раз менялась. В 1956 году речь шла о двух островах. Потом из-за японской стороны переговоры прекратились. Потом возобновились, и речь пошла уже о четырех островах. Но Россия и Советский Союз никогда с этой позицией не соглашались, - напомнил Путин.

Президент заявил, что переговоры о мирном договоре надо продолжать.

- Нас очень интересовало, как же мы будем решать эти вопросы, имея в виду планы ваших союзников по размещению современных ракетных ударных систем на территории Японии. У нас всегда возникал вопрос - не окажутся ли эти ракетные системы на таком расстоянии, которое будет угрожать РФ. Однозначного, твердого, ясного ответа мы так и не получили, - констатировал президент.

АМЕРИКА ИДЕТ ПО ПУТИ СССР

Как же в разговоре с Путиным не вспомнить США. Наш президент рассказал, что на самом деле думает об американской политике.

- Я вам расскажу как бывший гражданин бывшего Советского Союза. В чем проблема империй - им кажется, что они такие могущественные, что они могут позволить себе небольшие погрешности и ошибки. Этих купим, этих напугаем, с этими договоримся, этим дадим бусы, этим погрозим военными кораблями. И это решит проблемы. Но количество проблем нарастает. Наступает момент, когда с ними уже не справиться. И Соединенные Штаты уверенной поступью, уверенной походкой, твердым шагом идут прямо по пути Советского Союза, - заявил Путин.

РОССИЙСКАЯ ОППОЗИЦИЯ

Немецкое агентство спросило Путина о судьбе российской оппозиции. В ответ президент напомнил, что и на Западе у протестующих остаются проблемы.

- В США 450 человек, задержанных после Капитолия, им предъявляются очень тяжелые обвинения, в том числе заговор с целью захвата власти. Они могут получить от 15 до 25 лет. Вы не пробовали поинтересоваться, на основании чего. Почему вас интересует только наша внесистемная оппозиция? – спросил глава России.

Путин напомнил, что наша оппозиция, включая несистемную, работает открыто.

- Можно по-разному оценивать нашу политическую систему. Она развивается в соответствии с уровнем развития российского общества. И предоставьте, пожалуйста, нам право самим решать, как организовывать эту часть нашей жизни, - попросил журналиста президент.

РОССИЯ ЕСТЬ, БЫЛА И БУДЕТ

- Мы что ли вводили санкции против США? Это США против нас санкции вводили и продолжают вводить. По каждому поводу и без повода вообще, только потому что мы существуем. Но с этим придется смириться – Россия есть, была и будет, - заявил Путин в ответ на вопрос о российско-американских отношениях.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ПОЕЗДКИ НАЧНУТСЯ В СЕНТЯБРЕ

Президент рассказал, когда ждать массовых поездок за рубеж.

- 60% иммунизации населения России будет достигнуто в сентябре. После этого можно будет говорить и о более широком доступе на нашу территорию, и что наши граждане смогут более свободно ездить в другие страны, в том числе в европейские, - обнадежил Путин.

ВАКЦИНА – НЕ ОРУЖИЕ

Журналисты спросили, почему Россия использует Спутник V, как геополитическое оружие. Президенту не понравилась сама постановка вопроса.

- Это чушь полная! Это просто бред, сапоги всмятку! По-другому и сказать не могу. Эту версию подбрасывают люди, далекие от политики. Бытует мнение, что это по политическим соображениям формулируются обвинения в адрес России. Я думаю, что такие обвинения выдвигаются ради конкурентной борьбы – рынок вакцин оценивается в 100 млрд. долларов в год, но я думаю, что на самом деле еще больше, - выразил уверенность президент

ЛУКАШЕНКО САМОЛЕТ НЕ САЖАЛ

И конечно Путина попросили рассказать о посадке самолета Ryanair в Минске.

- Я не считаю себя вправе давать оценки деятельности тех или других руководителей, лидеров государств. Если бы я так делал, то наши отношения с моими коллегами разрушились бы моментально, в ту же секунду, - заявил политик.

Путин сказал, что в общении между президентами «должна существовать определенная этика».

- Как мне рассказал Лукашенко, он не сажал этого самолета. Поступил сигнал о минировании, и командир принял решение сесть в Минске. Его к этой посадке никто не принуждал. Так мне объяснил Лукашенко. Что же мне давать оценку деятельности президенту Лукашенко? – спросил журналиста Путин.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Десять главных заявлений Путина на ПМЭФ

Первая нитка Северного Потока-2 закончена, платная вакцинация иностранцев будет, пять мер поддержки бизнеса и льготная ипотека для семей с детьми (подробности)