Экономист назвал "шантажом" заявления о риске отключения России от Visa и MasterCard

Вновь прозвучали заявления о риске отключения России от Visa и MasterCard Фото: Shutterstock

Нас снова пугают. Международное рейтинговое агентство Moody’s заявило, что допускает риск отключения России от международных платежных систем. Об этом говорится в сообщении агентства о состоянии российской экономики. По мнению аналитиков Moody’s это может произойти в рамках санкционного давления на Россию.

- Это уже замытая тема, бессмысленно обращать на нее внимание, - прокомментировал сообщение научный руководитель Института проблем глобализации и экономический обозреватель Радио "Комсомольская правда" Михаил Делягин. - Мы готовы к таким шагам, поэтому ничего не будет. Если говорить о возможном отключении от международной банковской системы SWIFT, то наши к этому готовы - у нас есть своя система межбанковских переводов. Если отключат от Visa и MasterCard — то месяца за три перейдем на китайскую платежную систему Юнион (крупнейшую в мире) и будем прекрасно себя чувствовать. А для расчета внутри страны есть система «Мир». Возможно некоторые сложности испытают трудовые мигранты при переводах денег себе домой — но это тоже вряд ли, поскольку в подавляющем большинстве они пользуются системой мгновенных переводов.

Про словам эксперта, такого рода шантаж в отношении России проводится периодически.

- Сейчас, я думаю, это приурочено к предстоящей встрече Путина с Байденом, - сказал Делягин.

В целом же, Moody’s достаточно высоко оценило состояние российской экономики. Она показала устойчивость, в том числе в условиях пандемии. Низок госдолг. Однако уровень инвестиций, как внутренних, так и внешних, остается низким — аналитики агентства связывают это с санкциями. Кроме того, ограничения доступа к технологическим ноу-хау препятствуют модернизации российской экономики.

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