Путин не ждет прорыва после встречи с Байденом

Владимир Путин не ждет прорыва после встречи с Джо Байденом Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что не ждет прорыва в отношениях РФ И США после встречи с американским коллегой Джо Байденом.

Глава государства отметил, что рассчитывает на позитивный результат переговоров, чтобы сделать возможной нормализацию отношений между двумя странами.

- Я не ожидаю ничего прорывного в российско-американских отношениях, ничего такого, что могло бы всех нас поразить своими результатами, но то, что мы встретимся, то, что мы поговорим о возможностях восстановления двусторонних отношений, поговорим о вопросах, которые представляют для нас взаимный интерес - а таких вопросов, кстати говоря, немало - это уже само по себе неплохо, — сказал Путин в эфире Первого канала.

Президент России отметил политический опыт своего американского коллеги и еще раз выразил надежду, что встреча с Джо Байденом пройдет в "позитивном ключе".

Ранее Владимир Путин рассказал, что будет обсуждать на переговорах с американским коллегой Джо Байденом. Он отметил, что стороны обсудят двусторонние отношения и попытаются найти пути их урегулирования. Также лидеры США и России будут говорить о стратегической стабильности, пандемии, безопасности и вопросах экономического характера.