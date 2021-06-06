Пелагее снизят алименты из-за нового контракта хоккеиста Телегина

Пелагея и Иван Телегин были вместе три года, и у спортсмена карьера складывалась очень удачно. Фото: СОЦСЕТИ

29-летний хоккеист Иван Телегин в мае подписал новый контракт, поэтому его зарплата изменилась. Хоккейный клуб ЦСКА расстался с нападающим Иваном Телегиным: причин несколько – эксперты говорят, что продуктивность игрока снизилась, пошли травмы, а зарплата у него была слишком высокая для подобных результатов. К существенной потере денег звезда хоккея был не готов, поэтому пришлось менять работу.

Один из хоккейных топ-менеджеров сказал так о Телегине: «Ему действительно нужно перезагрузить карьеру, у него постоянно меняется семейное положение». У Ивана был крутой контракт и такие же результаты пока он три года был женат на Пелагее. А вот с новой пассией такого подъема не случилось. Хотя Телегин по-прежнему считается хорошим игроком.

Перезагружаться Иван Телегин будет в омском «Авангарде». Команда - чемпион России и обладатель кубка Гагарина 2021 года. Считаем, как изменятся алименты, которые хоккеист платит экс-жене 34-летней певице Пелагее на воспитание своей 4-летней дочки Таисии.

В месяц без бонусов Телегин зарабатывал на прежнем месте работы (ЦСКА) примерно 3 млн. 750 тыс. руб. Алименты на дочь с этой суммы составляли – 25%, это около 937 тыс. руб. А бонусов у Телегина последнее время не было, и в сборную России его также теперь не вызывают. В ЦСКА в сезоне 2021-2022 Телегин должен был получить 55 млн. рублей и была возможность заработать бонусами до 20 млн. Кстати, в сезоне 2019-2020 Телегин зарабатывал 70 млн. руб. без учета бонусов.

Пелагея и Телегин поженились в июне 2016-го года, в декабре 2019-го объявили о расставании, в декабре 2020 года официально оформили развод. После чего часть алиментов стала поступать на счет Таисии Телегиной, а вторая половина – ее маме Пелагее.

Сумма контракта Ивана пока не разглашается, но эксперты сходятся во мнении, что она теперь несколько ниже. Самый высокооплачиваемый хоккеист «Авангарда» Алексей Емелин в год получает 60 млн. руб. По оценкам специалистов, Телегин может зарабатывать 40 млн. руб. за сезон. Таким образом, в краткосрочной перспективе ежемесячные выплаты дочери могут снизится примерно на 100 тыс. руб. Но есть шанс, что в долгосрочной перспективе алименты напротив вырастут из-за бонусов.

Эксперты объяснили нам: «Остается шанс, что Телегин может вернуться в сборную перед Олимпиадой. После чемпионата мира 2019-го Ивана перестали вызывать в национальную команду. Причины – травмы, снижение продуктивности в ЦСКА. Но если талантливый нападающий наберет прежнюю форму, то может и вернется в сборную». Тогда вернутся приличные бонусы и алименты взлетят даже выше, чем были. Кроме того, возможны бонусы и в «Авангарде» - опять же в этом случае алименты вырастут. Все будет зависеть исключительно от качества перезагрузки и игровой формы, которую на новом месте наберет хоккеист Телегин.

Кстати, Иван с невестой Марией в Омск не переезжает. Игры омская команда пока проводит в подмосковной Балашихе, ремонт «Арены Омск» завершится только осенью 2022 года. А контракт с Телегиным подписан на 2 года, так что Иван и в Омске успеет поиграть.

7 июля начнется судебный процесс, в котором Евгения Ноур докажет, что Иван Телегин отец ее сына. А потом поборется за алименты. Фото: СОЦСЕТИ

Кроме того, 7 июля у Ивана Телегина начнется судебный процесс с бывшей гражданской женой Евгенией Ноур. В суде будут устанавливать отцовство Ивана: Женя родила от него сына, но спортсмен бросил ее с новорожденным и ушел к Пелагее. Женщина записала мальчика на свою фамилию, а теперь решила установить официально отцовство, чтобы получать алименты. Если Телегин начнет платить алименты и на 5-летнего Марка Ивановича Ноур, то сможет добиваться снижение процента выплат дочери. На двух детей от разных женщин чаще всего платят в общей сложности 33% от ежемесячного дохода. Если это случится, то ребенок от Пелагеи будет получать не 25%, а 16,5% от зарплаты отца. Недавно по похожей схеме снизил размер выплат Андрей Аршавин — после того, как стал платить алименты четвертому ребенку, смог снизить процент выплат трем старшим детям.

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Светлана Ханова дала комментарий kp.ru (подробности)