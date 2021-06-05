Глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов: «Уровень национальной терпимости россиян самый высокий за всю историю наблюдений»

Гость открытой студии «Комсомольской правды» на ПМЭФ-2021, глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

Как государство пытается сохранить культуру малочисленных народов, что делать с адаптацией мигрантов. Об этом рассказал гость открытой студии «Комсомольской правды» на ПМЭФ-2021, глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

- Как на сегодняшний день обстоят дела с сохранением малочисленных, коренных народов России?

- Россия – одна из самых многонациональных и поликультурных стран. По итогам переписи 2010 года, в стране проживают 193 народа – это колоссальное этническое и культурное разнообразие. Конечно и ранее, и в современных условиях непросто его сохранять. Но совместными усилиями органов власти, общественных организаций нам удается регулировать процессы глобализации, урбанизации и размывания этнической принадлежности.

В группе риска находятся представители коренных и малочисленных народов (представители народов с численностью менее 50 тысяч человек – прим. ред.) Как правило, они проживают в экстремальных условиях – Крайний Север, Сибирь, Дальний Восток. Суровый климат, кочевой или полукочевой образ жизни делает их уязвимыми. Поэтому эти народы выделены в отдельную категорию: со специальными мерами поддержки и законодательством.

В конце этого года пройдет очередная Всероссийская перепись населения. Ее результаты важны для нашей дальнейшей работы. Вместе с тем необходимо отметить, что в целом наблюдается рост численности коренных малочисленных народов.

- Вы сказали, что проводится целый комплекс мер по сохранению национальных культур и идентичности. Можете привести пару примеров? Это какие-то уроки в школе, специальные учебники, фестивали культуры?

- Все вместе. На эти цели Агентство выделяет 28 субъектам, где проживают коренные малочисленные народы, специальную субсидию. Нельзя не отметить, что крупные бизнес-структуры, так же активно подключились к этой работе. В первую очередь – это ресурсодобывающие и горнометаллургические компании. Их ежегодная поддержка оценивается в 2 млрд рублей. Совместно с федеральными деньгами и деньгами регионов – всего получается около 7 миллиардов рублей.

В ООН и ЮНЕСКО нас иногда пытаются критиковать. Но когда мы показываем конкретные проекты, зарубежные оппоненты с завистью говорят, что они о таком только мечтают. Например, проект «Красный чум», который делает компания «Лукойл». Это мобильная медицинская диагностика представителей коренных и малочисленных народов. Или кочевые школы, которые делают в Якутии и на Ямале. Чтобы с одной стороны дети получали образование, а с другой – не меняли свой традиционный образ жизни. Или развитие широкополосного интернета на труднодоступных территориях. Сегодня 30% представителей коренных и малочисленных народов Ханты-Мансийского АО имеют доступ к широкополосному интернету. А это совсем другое качество жизни.

Конечно, еще остаются и сложности. Они обусловлены в том числе, слишком большим культурным и национальным разнообразием, огромной территорией проживания. У разных субъектов разные финансовые возможности. Иногда органы власти принимают не совсем верные управленческие решения. Есть вопросы по доступу к биоресурсам, по традиционным видам деятельности. Но главное – мы знаем, что с этим делать. Поэтому совместными усилиями решаем возникающие вопросы.

КОНФЛИКТЫ «ЗАВОЗЯТ» ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН

- Последние пару лет мы видим, что в мире участились конфликты на национальной почве, из-за религиозной розни. В России проживают 193 народа. Как поддерживать мир между ними?

- Во-первых, к сожалению, мы это видим не последние пару лет, а уже не одно десятилетие. Что касается России, у нас имеется огромный исторический опыт совместного проживания и культурного взаимопроникновения разных народов. И задачи по сохранению межнационального и межконфессионального мира и согласия в обществе, нужно решать постоянно.

Можем вспомнить негативные примеры десятилетней давности - события на Манежной площади, Кондопога, Бирюлево, Сагра. Ответом государства стало выстраивание четкой системы реализации государственной национальной политики. Ее основой стал 602-й «майский указ Президента об обеспечении межнационального согласия». Во исполнение этого указа была разработана и в декабре 2012 года принята Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года. Сразу замечу, что это «живой» документ, в который мы вносим необходимые коррективы в зависимости от сложившейся обстановки.

Благодаря этому, разработаны механизмы поддержки национально-культурных автономий и общественных организаций, система социологического мониторинга.

Это позволило нам выявлять зоны напряжения в стране. Также появилась система мониторинга раннего предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов. С ее помощью мы тоже можем видеть возможные конфликтные ситуации и вовремя купировать их.

- Какие самые острые тенденции есть прямо сейчас?

- Мы видим угрозу переноса геополитических конфликтов из третьих стран на территорию России. К сожалению, иногда это попадает на благодатную почву, плюс активно модерируется из-за рубежа. Вот, например, в прошлом году мы очень плотно работали, чтобы не допустить столкновений представителей армянской и азербайджанской диаспор, после обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Это не единственный конфликт, который пытаются транслировать в Россию. В результате слаженной, системной работы мы избежали и будем стараться не допускать и впредь тяжелых последствий: погромов, массовых беспорядков, человеческих жертв.

МИГРАЦИОННОЕ ДАВЛЕНИЕ БУДЕТ УСИЛИВАТЬСЯ

- В 2020 году был серьезный отток мигрантов из России. Сейчас, что они будут возвращаться. Будет ли проводиться какая-то предварительная работа, чтобы не допустить социального напряжения?

- Да, она проводилась и в 2020 году. Потому что отток был не одномоментным. Много представителей среднеазиатских государств тогда просто зависли между небом и землей. Границы были закрыты, работодателям здесь они стали резко не нужны, а их правительства не спешили помогать. Все это приводило к социальному напряжению в регионах и местах их компактного проживания. Мы вели большую работу, чтобы не допустить эскалации.

С ослаблением коронавирусных ограничений миграционное давление усилится. Возможное решение ситуации - начинать домиграционную подготовку еще в родной стране. Чтобы человек, который приезжал в Россию, уже знал ее культуру и законы.

Важно, чтобы к работе по социокультурной адаптации иностранных граждан подключались и российские работодатели. Только государству и общественным организациям всё не осилить.

- Работа ведется не только со взрослыми?

- Да, дети приезжих – это отдельная категория. Недавно эту тему обсуждали на президентском совете. После него вышло несколько серьезных поручений, чтобы начинать работу по адаптации с самого раннего возраста. Вводить детей не только в языковую, но и в культурную среду России. Это существенно снизит напряжение в будущем.

91% РОССИЯН НЕ ИСПЫТЫВАЕТ ПРОБЛЕМ ИЗ-ЗА СВОЕЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ

- А как бы вы оценили сегодняшний уровень состояния межнациональных отношений в России?

- Цифры, которые показывает социология, самые высокие за всю историю исследований.

Мы видим сегодня, что 91% наших граждан не испытывает проблем в связи со своей национальностью в быту и на работе. А 89% не чувствуют негативного отношения к представителям других национальностей.

Но 9% граждан все еще испытывают проблемы. В абсолютных цифрах – это большое количество людей. Мы нацелены, в том числе на то что бы реализация государственной национальной политики стала более инновационной. На ПМЭФ Агентство подписало соглашение с Национальным институтом исследований и развития проектов в сфере межнациональных коммуникаций. Мне кажется, мы должны быть интересными молодежи и реализовывать наши просветительские проекты в интернете. К сожалению, именно там много нагнетания межнациональной розни. Но совместными усилиями и с использованием современных технологий мы решаем задачу по минимизированию негативного влияния социальных сетей и уверен, что заметные положительные результаты не заставят себя ждать.