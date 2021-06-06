Пролежни превратились в язвы: Бывшая жена Аршавина рассказала о новой беде

Из-за тяжелого аутоиммунного заболевания Алиса Аршавина почти лишилась носа. Фото: кадр видео.

Бывшая жена Андрея Аршавина Алиса никак не может справиться с последствиями тяжелого аутоиммунного заболевания. Женщина почти лишилась носа, у нее выпадают волосы, но проблемы с внешностью – ничто по сравнению с тяжелой операцией, которую ей пришлось перенести из-за приступа перитонита. Алиса несколько дней провела в коме, долго восстанавливалась. Даже сейчас, два месяца спустя после выписки из клиники, 38-летняя Аршавина чувствует себя очень плохо. В Инстаграме Алиса рассказала о новой беде: у нее страшные проблемы с ногами, она едва может ходить и вынуждена постоянно ездить в клинику на перевязки.

Алиса выложила видео, снятое в больнице. Экс-супруга Аршавина приехала на перевязку вместе с дочкой спортсмена – четырехлетней Есенией. В ролике девочка трогательно заботится о маме, помогая медсестре делать перевязку.

- Моя розочка. Ничего не боится, особенно если надо помочь маме. Уверенно едет с мамой на перевязки. Видя, что мама очень болеет, не только общее состояние, лицо, но и ноги. Проявила всю заботу и ответственно подошла к перевязке, - похвалила ее Алиса.

Экс-супруга Аршавина приехала на перевязку вместе с дочкой спортсмена – четырехлетней Есенией. Фото: кадр видео.

Аршавина с гордостью рассказала, что малышка очаровала доктора и медсестер. В своем посте мама пообещала дочке, что обязательно выздоровеет.

Подписчики в комментариях засыпали Алису вопросами: что с ней случилось, почему ей делают перевязки на ногах? В ответ Аршавина написала, что у нее случилась беда с ногами. Аутоиммунный процесс превратил пролежни после комы в язвы. Когда уже почти все вылечили, на одной ноге лопнула кожа.

Несмотря на тяжелую ситуацию со здоровьем, бывшая супруга футболиста не отчаялась. Алиса говорит, что нашла врача, который согласился ее вылечить и восстановить утраченный нос. Но пока что у нее нет денег на пластическую операцию. Ситуацию усугубляет судебная тяжба за дом, которую Аршавина ведет с бывшей свекровью. Спортсмен и его мама выселяют Алису и ее детей из особняка, в который она поселилась после свадьбы со спортсменом. Одни в сложившейся ситуации жалеют бывшую жену спортсмена. Другие считают, что она сама виновата в своих бедах и вспоминают про «закон бумеранга» - ведь когда-то Алиса увела Аршавина от гражданской супруги Юлии Барановской и троих детей.

В ролике девочка трогательно заботится о маме, помогая медсестре делать перевязку. Фото: кадр видео.

В этой ситуации Алису поддержала жена другого известного футболиста, нападающего ФК «Урал» Павла Погребняка. Мария Погребняк осудила Аршавина за то, что он бросил бывшую жену в трудной ситуации.

- Со стороны Андрея это немужской поступок, сто процентов. Ты увел эту девушку из семьи, у нее был прекрасный муж, ребенок. Она тебе доверилась и была уверена, что ты возьмешь ответственность за нее и ребенка. Ты поступил не как мужчина, — высказалась Погребняк в YouTube-шоу «Лучше - правду» Сурена Каграманова.

Мария Погребняк призывает Аршавина помочь бывшей жене с деньгами и оставить ей спорную недвижимость.

- Неужели тебе жалко? Оплати ее лечение. У вас совместная дочка. Где же дочке жить? Оставь ты ей этот дом или квартиру. Пусть у вас плохие отношения, но это же твой ребенок. Будь человеком. Не тебе судить, за что ей это все. Это горе. Ее жалко. Ей жить не на что. А Аршавину все равно. Ему вообще вдоль и попрек на все, что происходит, - считает Мария.