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Общество6 июня 2021 9:00

Яндекс назвал любимые слова регионов России

Лингвисты из Института русского языка им. В.В.Виноградова отобрали самые интересные народные определения
Анастасия РЫШКОВА
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Яндекс назвал любимые слова регионов России.

Яндекс назвал любимые слова регионов России.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Портал Яндекс провел опрос и выяснил любимые слова граждан нашей страны, предоставив результаты kp.ru.

Ко Дню русского языка аналитики изучили слова, которые используют жители некоторых регионов России. Были проанализированы публикации и комментарии пользователей Яндекс.Дзена, а потом лингвисты из Института русского языка им. В. В. Виноградова отобрали самые интересные слова.

Шушлайка (малолитражные автомобили) используется в основном сибиряками.

Отворотка (дорога, отходящая в сторону от основной) — любят жители Севера.

Для Дальнего Востока характерно слово темпер (температура).

Аналитики отметили и региональные синонимы. Например, игру в догонялки в разных частях страны могут назвать догоняшками, салками или ляпками. А ластик — стёркой и стирашкой. Вот ещё несколько примеров синонимов.

Специалисты выдели целый список интересных на их взгляд словесных преобразований. Например, среднее специальное высшее заведение в некоторых регионах нашей страны называют рогачкой, фазанкой, путягой, теханом, хабзайкой и каблухой. Отдаленное и глухое место на просторах нашей большой родины иногда зовут очкур, курмыш, турлы, тигули, тутуновка.

Отличный преобразовано в слова баский, бомбовский, зашибательный, суперный.

Работать пользователи Яндекса порой называют словами копытить, вмахивать колымить, брушить, пырять, мантулить.

Платить, вкладывать деньги, копить преобразованы нашими согражданами в чехлить отлистывать, отчинять, отслюнивать.

Генеральный директор Яндекса в России Елена Бунина прокомментировала проведенное исследование.

«История Яндекса напрямую связана с русским языком. Мы создали свой поисковик, Алису и другие сервисы, опираясь на знание законов языка и прежде всего — его морфологию. Русский язык постоянно развивается, и мы регулярно проводим исследования и участвуем в просветительских проектах, чтобы зафиксировать эти изменения. Результатами мы делимся с пользователями и лингвистами» Помимо исследования в Яндексе сделали тест, позволяющий проверить свою языковую интуицию и заодно узнать, чем туган отличается от бадлона, что значит мантулить и кто такой пруль", - сказала она.

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