Может ли после прививки от коронавируса повышаться показатель воспаления в анализах крови

Небольшие изменения в общем анализе крови в редких случаях могут быть спустя 5-7 дней после вакцинации Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Продолжаем отвечать на самые частые народные вопросы о последствиях COVID-19 и вакцинации от коронавируса. Сегодня наш консультант - заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Наталья Пшеничная.

? Я сделал первую прививку от коронавируса (напомним, все препараты, которые применяются сегодня для массовой вакцинации от коронавируса, предусматривают два укола с интервалом не менее 2-3 недель. - Ред.). Через восемь дней сдавал общий анализ крови, проходя медицинскую комиссию. Отклонений нет, кроме повышения СОЭ, показатель 40 (скорость оседания эритроцитов, превышение нормы, как правило, сигналит о наличии воспаления в организме. - Ред.). Может ли такое быть после прививки?

Евгений

- Небольшие изменения в общем анализе крови в редких случаях могут быть спустя 5-7 дней после вакцинации. Но они очень кратковременные и приходят в норму через 2-3 дня.

Изменение СОЭ, которое имеется у вас, после вакцинации не наблюдается. В такой ситуации рекомендуется повторить общий анализ крови через 5-7 дней и обратиться на консультацию к врачу, если СОЭ будет повышено и во втором анализе.

? Мне 90 лет. 20 лет назад у меня был обширный инфаркт, поставлены 2 стента, в 2019 — двухкамерный кардиостимулятор, в 2012 я пережил микроинсульт. Имею хронические болезни почек (СКФ 18,2 мл/мин), коксартроз, атрофический гастрит, фибрилляцию предсердий, гипертензию. Моя семья дважды болела коронавирусом за последний год, но симптомов у меня не было. Возможна и целесообразна ли вакцинация против Сovid-19 на этом фоне? И если да, то какой вакциной?

Спасибо.

Ростислав.

- С учетом того, что ваши родственники болели COVID-19, возможно, вы тоже в легкой форме перенесли эту инфекцию. С другой стороны, не исключено, что тщательное соблюдение мер предосторожности членами вашей семьи позволило вам избежать инфицирования. Поэтому вам целесообразно сдать тест на антитела (это можно сделать бесплатно по полису ОМС в районной поликлинике по месту жительства. - Ред.). Если антител нет, то нужно вакцинироваться.

Важно понимать: возраст – не помеха для прививки, самое главное, чтобы ваше состояние на момент вакцинации было компенсировано (то есть стабильно, без обострений). Вероятно, вакцинация «ЭпиВакКороной» в вашем возрасте и с вашими заболеваниями будет более предпочтительна. Но окончательный выбор вакцины и оптимального времени вакцинации – это компетенция врача, который вас наблюдает.

? Я планирую беременность. Возможна ли вакцинация в период беременности? Если да, то каким препаратом лучше? (возможно, беременность уже есть).

Анастасия

- Вакцинация беременным от COVID-19 на сегодня не проводится. Вам нужно сделать прививку до беременности.

Если вы уже беременны, рекомендуется провакцинировать всех членов вашей семьи, с которыми вы проживаете или часто встречаетесь.

Уважаемые читатели! Если у вас есть вопросы о коронавирусной инфекции и вакцинации, присылайте их по электронной почте на адрес dobruhak@kp.ru c пометкой «Ковид-вопросы».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Антитела к коронавирусу упали и снова стали расти - что это значит

Читателей «КП» консультируют эксперты Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора (подробнее)