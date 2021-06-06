Армия Украины существует на деньги России, а Донбасс воюет - на украинские

Вот уж зрада так зрада! Фото: EAST NEWS

Владимир Зеленский, как человек творческий, севший в кресло лидера страны буквально сойдя с профессиональной сцены, на которой смешил публику, не может обуздать свой талант и перестать это делать уже в качестве президента Украины. Причем он освоил новый и довольно сложный жанр - смешить, пугая.

Именно такой эффект произвело его заявление немецкому изданию о том, что финансирование украинской армии станет невозможным после ввода в строй газопровода «Северный поток-2».

Почему нависшая над ВСУ угроза захиреть без грошей должна заставить содрогнуться всю Европу, Зеленский разъяснил очень доходчиво: без армии Украина больше не сможет защищать Европу и европейские ценности. И кто ж ее тогда защитит? Американцы, что ли? Это - страшилка. Но она тут же превращается в «смешилку», как только он объясняет, почему боеспособность ВСУ зависит от газовой трубы клятых москалей.

Новый трубопровод - «это мощное оружие Российской Федерации», которое у нее надо отобрать. Причина, по Зеленскому, проста: «Северный поток-2» лишит Украину газового транзита и тех 3 миллиардов долларов в год как минимум, которые она за него получает от России. А это как раз примерно половина того, что «незалэжная» тратит на свою армию.

То есть, пока «страна-агрессор» отстегивает Киеву деньги за транзит газа, ВСУ могут вести гражданскую войну против Донбасса и прикрывать собой аж всю Европу. А как только транзит перекроют, то вся украинская армия тут же и развалится. Как только в Москве об этом раньше не догадались: надо не учения под Воронежем проводить, приводя в чувство киевских архистратигов, а просто вентиль перекрыть - и все дела! Уже смешно, не правда ли?

А ведь была, конечно же, другая трактовка потери доходов от транзита российского газа. Скажем, Зеленский мог заявить, что без этих денег в стране не провести вакцинацию против коронавируса для спасения жизней украинцев. Или не создать нормальную медицинскую систему. Или не уменьшить тарифное бремя на ресурсы для населения. Но советники президента Украины, как и положено бывшим кавээнщикам, нашли нетрадиционный и неожиданный ход: кранты ВСУ, а после этого и всей Европе… Страшно ведь до коликов.

После того, как в пятницу на экономическом форуме в Питере президент Путин объявил, что первая нитка «Северного потока-2» практически уже проложена, начался, по логике Зеленского, обратный отсчет времени существования ВСУ. Если, разумеется, Европа на компенсирует грядущие финансовые потери Киева.

Правда, тут же выяснилось, что не только Киеву нужна срочная помощь, а еще и Варшаве. Бывший министр национальной обороны Польши Ян Парыс заявил, что Берлин должен возместить полякам «ущерб» за строительство газопровода и выделить пять миллиардов долларов на дополнительные вооружения для стран Восточно-Центральной Европы. Оказывается, вот кто еще, помимо Украины, готов защищать Европу. Польша, напомним, тоже за транзит российского газа денежку получает. Неужели и ее армия нашей трубой живет?

Абсурдность всех этих заявлений о том, что без газово-транзитных денег всей украинской обороне хана, усугубляет еще одно обстоятельство, раскрытое днями заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком. Украина в 2020 году, заявил он, несмотря на то, что с 2018 года обозначила Россию как «агрессора», закупила у нее товары и услуги на 6,7 млрд долларов. Тем украинским деятелям, до которых сразу может и не дойти, Козак специально разъяснил: за счет получаемых с этого доходов Россия укрепляет свою экономику, решает социальные вопросы и содержит себя, помогает Донбассу.

Вот уж зрада так зрада! Российская помощь Донбассу - за счет Киева! А кто торгует с Москвой, предавая интересы украинского народа? Козак назвал и эти имена, где практически все олигархи Украины, включая экс-президента Порошенко.

Тут киевским национал-патриотам остается только закричать: «Ратуйте, люди добрые, ратуйте!» (то есть, спасайте). Как же это так? На украинские деньги, в том числе, Донбасс против ВСУ воюет, а на российские газовые сама ВСУ существует… Шизофрения какая-то получается.

И с этим ужасом бедному Зеленскому жить придется. Вплоть до возвращения на сцену.

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