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Общество6 июня 2021 14:23

Маковые поля в Крыму, Ольга Бузова на премии МУЗ ТВ и Ксения Собчак на полу экономического форума: 10 самых ярких фотографий минувшей недели

Чем запомнилась прошедшая неделя с 31 мая по 6 июня в фотографиях
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Цветущие маковые поля неподалеку от села Сирень в Бахчисарайском районе Крыма

Цветущие маковые поля неподалеку от села Сирень в Бахчисарайском районе Крыма

Фото: РИА Новости

На этой неделе открылся Петербургский международный экономический форум, на котором телеведущая Ксения Собчак передала «пламенный привет» «Комсомольской правде» в то время, когда легла на пол прямо в одном из залов ПМЭФ. Шоу для журналистов, снимавших необычное действо, устроил ТикТок-блогер Даня Михлохин. Также прошла премия МУЗ ТВ, на которой поклонников Ольги Бузовой возмутило то, что поющую ведущую оставили без награды. Они полагают, что все это произошло в угоду Светлане Лободы.

Певица Ольга Бузова перед церемонией вручения ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки "МУЗ-ТВ

Певица Ольга Бузова перед церемонией вручения ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки "МУЗ-ТВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Кроме того, на этой неделе зацвели маковые поля в Крыму. Обычно маки на полуострове можно увидеть уже в начале мая, однако в этом году в апреле в регионе был мокрый снег и минусовые температуры, поэтому эти яркие цветы расцветать не спешили.

Сайт «Комсомольская правда» расскажет, чем запомнилась прошедшая неделя в фотографиях.

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Ксения Собчак на полу в одном из залов Петербургского международного экономического форума. Шоу для журналистов, снимавших необычное действо, устроил ТикТок- блогер Даня Михлохин, выступивший на ПМЭФ в качестве спикера

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