Ольгу Бузову обделили в угоду Светлане Лободе на премии Муз-ТВ

Певица и ведущая Ольга Бузова Фото: Иван МАКЕЕВ

Если вы думали, что скандал рэпера Моргенштерна из-за "тарелки" с Александром Реввой был единственным на премии Муз-ТВ, вы ошибаетесь. Поклонники Ольги Бузовой возмутились вопиющей, на их взгляд, несправедливостью. По их мнению, поющую ведущую оставили без награды в году Светлане Лободы.

Ольга Бузова боролась за победу всего в одной номинации - "Лучшее женское видео". Однако в финальной битве звезду "Дома-2" обошла Светлана Лобода, которая даже не вышла получить свою "тарелку". Певица спешно уехала на другой концерт.

Когда награду забирала продюсер украинской певицы Нателла Крапивина, зал скандировал: "Бу-зо-ва!". А теперь и в соцсетях развернулась ожесточенная схватка между фанатами двух артисток. Публика спорит, кто из них достойнее престижной награды.

Пока поклонники спорят, музыкальный критик Сергей Соседов резко раскритиковал мероприятие. По его мнению, премия давно превратилась в междусобойчик, и россиянам на нее наплевать.

Соседов назвал церемонию Муз-ТВ "пластмассовой премией". "Она совершенно не авторитетна, это просто развлекалово. Я считаю, что это деньги на ветер", - сказал, как отрезал, 53-летний эксперт.

Музыкальный критик добавил: "Это просто тусовка. Ноль престижа, ноль авторитета, ноль полный", - цитирует его News.Ru.

Демарш Соседова поддержала, к слову, и продюсер Нателла Крапивина: "Шоу-бизнес все больше напоминает цирк уродов. Исключение - несколько артистов, которые сохранили внутреннюю культуру и уважение к профессии. У меня самый крутой артист. На премии я больше ходить не хочу. Не люблю, когда мне стыдно за других", - заявила продюсер Лободы.