Скрытый надзор за нарушениями на дорогах: На что имеют право инспектора не в форме

Представителям госинспекции по безопасности дорожного движения хотят дать возможность скрытого наблюдения за нарушителями ПДД. Фото: Shutterstock

Представителям госинспекции по безопасности дорожного движения хотят дать возможность скрытого наблюдения за нарушителями ПДД. Например, «из засады» фиксировать опасное вождение. Ну, или болтовню по сотовому за рулем. О возможности введения скрытого надзора на дорогах говорится в проекте приказа МВД РФ. Проект регламентирует порядок надзора за соблюдением правил дорожного движения.

За комментарием «КП» обратилась к вице-президенту Национального автомобильного союза Антону Шапарину.

- Что реально смогут эти «скрытые сотрудники»?

- Записать на камеру вероятное нарушение и передать его патрулю. Коллегам в форме и в машине с «официальными» опознавательными знаками.

- Вот я выезжаю через бывший пост ГАИ на МКАД и меня по этому сигналу где то на выезде из Москвы тормозит патруль?

- Примерно так. Те фото и видеоматериалы, которые сделали сотрудники, что были не в форме - они могут стать основанием к составлению протокола. Но тут ничего безапелляционного. Если сотрудники в гражданке сняли некое нарушение, а вскоре этого водителя сотрудники в форме не остановили, то автолюбителю не будет ничего.

- Я выехал из Строгино на Новую Ригу, говоря по телефону или будучи не пристегнут, меня через пять километров тормозят и составляют протокол?

- Такое вероятно. На основании фотоматериалов. Это основание для реакции сотрудников, направленную против вас — но и только. Особо бдительные граждане тоже отправляют свои фото и видеоматериалы. Вообще, обоснованием для штрафа являются любые фото и видеоматериалы, согласно действующему законодательству.

- Скрытые патрули будут охотится на кого — на водителей маршруток, такси, инкассаторов — или на обычных автолюбителей?

- Будут отслеживать нарушения ПДД, связанные с выездом на встречку. Потому что это лишение прав. Тут высока коррупционная составляющая. Инспекторов интересуют «лишенческие» статьи. Связанные с лишением прав.

- Составить протокол и направить его в суд на лишние прав — это интересно?

- Конечно, потому что дает серьезные возможности для личного обогащения. Вообще, проект документа говорит, что скрытое нахождение патрулей на дороге не разрешено. Можно стоять только не скрывая машину. Но с другой стороны подразумевается скрытое патрулирование и фотофиксация.

- Это повсеместная практика?

- Такое невозможно в целом ряде стран Европы. Там неприкосновенность личной жизни священна. Что выйдет, если кто-то начнет целенаправленно ездить, чтобы снимать вас на видео и фото, а после этого все материалы передавать, причем непонятно, через защищенные средства или нет— скорее всего просто видео отправить в WhatsApp. Не лучшее решение. Это не законопроект, не думская история, это административный регламент министерства.

- Скрытые патрули не смогут зафиксировать превышение скорости — самый популярный в России штраф?

- Конечно, такие нарушения фиксируются лишь с использованием специальных инструментов, камер.

- Почему эта история возникла сейчас?

- У нас сотрудники ГИБДД выписывают 13% штрафов. Остальные 87% - по итогам наблюдений камер. Часть сотрудников пытаются хоть как то повысить количество выписываемых ими штрафов. Ведь, если дальше все будет так идти, то вскоре дорожные инспекторы окажутся не нужны. Потому что обслуживать камеры проще, чем содержать эту, даже сократившуюся, армию гаишников. Камеру можно правильно настроить, а сотрудник может часть и себе оставлять.

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