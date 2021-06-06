«Полный кирдык, вирус всех косит»: В правительстве рассказали, как узнали о надвигающейся пандемии

Герман Греф первым услышал о надвигающей пандемии коронавируса. Фото: forumspb2021.tassphoto.com

О том, что в Китае свирепствует коронавирус, в российском правительстве узнали от председателя правления Сбербанка Германа Грефа. Первый вице-премьер Андрей Белоусов рассказал об этом на Петербургском международном экономическом форуме. Видео его выступления выложил в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

- Прекрасное воскресное утро, примерно так 10 часов. Звонит Герман Оскарович Греф. И говорит: «Слушай, тут полный кирдык, мы сейчас общались с китайцами, там просто катастрофа. У них валится производство, этот вирус всех косит. Нужно срочно закрывать страну, иначе будет поздно». Поговорил и трубку повесил. Звоню Тане Голиковой (вице-премьер правительства РФ, - Ред.), а уже выяснилось, что Греф и ей позвонил. Говорю: «Тань, быстро создаем штаб, нужно всем собираться и оперативно принимать решения».

По словам Белоусова, первое время китайцы не очень-то делились информацией. Как считает вице-премьер, «не по злому умыслу, а потому что они сами не очень понимали, что у них там происходит».

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Фото: forumspb2021.tassphoto.com

- Что делать в такой ситуации? Мы не знаем ничего! Знаем только, что в Китае что-то происходит. Закрывать границу? Это тысячи людей, которых мы отсекаем от переезда - бизнесмены, туристы. Но ничего другого не остается, - вспоминает Андрей Белоусов.

После этого и был создан оперативный штаб. Как рассказал Белоусов, перед ним были поставлены две задачи. Первая - мониторить ситуацию, причем по часам. И вторая - закрывать границу, авиационное и железнодорожное сообщение.

- Мы понимаем, что основной удар придет не через Китай, а через Европу, потому что контакты с Европой гораздо более плотные. Поэтому мы начинаем смотреть очень тщательно за тем, что происходит в Европе, - рассказал первый вице-премьер.

Напомним, оперативный штаб для борьбы с коронавирусом был создан 27 января 2020 года. Его возглавила Татьяна Голикова. Первые случаи коронавируса были зафиксированы в России 31 января 2020 года.

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