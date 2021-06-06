Украинскому футболу мяч попал в голову?

Представили новую игровую форму украинских футболистов. Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Новую игровую форму сборной Украины, в которой команда незалежной предполагает блистать на стартующем на днях футбольном Евро-2020, представил Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко.

Чем хороша форма, кроме ярких, жовто-блакитных цветов?

- Главным её атрибутом станет оберег и символ, дорогой сердцу каждого украинца, - написал в соцсетях господин Павелко. - Это самое ценное для всех нас очертание нашей страны. Единой и неделимой родины с Крымом, Донецком, Луганском, Киевом, моим родным Днепром, Львовом, Одессой.

На форме - очертания Украины. Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Родившийся 45 лет назад в Украинской ССР и успевший получить советский паспорт Павелко, кажется запамятовал, что родился в Днепропетровске — не в Днепре.

- Родины, где главная мелодия с детства – мелодия национального гимна! - фантазирует глава УАФ, - Где «Слава Украине!» соответствует лозунгу «Героям слава!», который теперь также будет на форме и будет вдохновлять наших футболистов на новые победы.

Это пишет выпускник национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого. Знал бы русский князь ростовский, новгородский и киевский Ярослав Владимирович, как измельчают люди во власти на берегах Днепра.... «Ще не вмерла Украина», сочиненный 150 лет назад, не был главной мелодией детства ни самого Павелко, ни членов штаба сборной, ни большинства ее игроков — Верховная Рада утвердила его как гимн в марте 2003-го года. Да и вообще, в детстве большинства нормальных людей, родившихся на Украине хоть при Союзе, хоть после его распада, главными были совсем другие песни и мелодии.

Что касается «Слава Украине!» и соответствующего отзыву — это, как общеизвестно, организационный пароль-приветствие среди членов Организации Украинских националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армии (УПА), запрещенных в России, но считающихся героическими в нынешних киевских головах, несмотря на то, что люди под этими лозунгами убивали евреев, поляков и советских солдат, освобождавших Украину от немецких фашистов и их союзников.

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

- Мы верим, что силуэт Украины придаст сил игрокам, ведь они будут сражаться за всю Украину. А вся Украина, от Севастополя и Симферополя до Киева, Донецка и Луганска, Ужгорода будут поддерживать их в каждом матче - витийствует Павелко.

Человек, которого пинками выгоняли из ВИП-ложи в Киеве во время матча Украина-Португалия и против которого два с половиной года назад было возбуждено три уголовных дела по коррупционным статьям, всерьез считает, что кто-то в Донецке и Луганске, на которые падали бомбы украинской армии, будет переживать за бегающих по полю людей с трезубцем и мифической картой «единой незалежной» на груди?

Человек, изгнанный с позором из своей фракции в Раде, и правда думает, что в Симферополе или Севастополе, где из-за устроенной Киевом водной и энергоблокады люди по часам получали воду, а на крымских полях гиб урожай — станут болеть за тех, кто считает, что «героям - слава!»?

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

В Кремле заметили, что «все аспекты чемпионата Европы по футболу регулируются УЕФА». А в МИДе отреагировали так: «объяснение такое же метафизическое, как и сама отчаянная художественная акция».

Кстати, при удачной игре сборной России и Украины, их пути могут пересечься в плей офф турнира.

Что украинцы будут провозглашать, выстроившись на поле перед матчем?

Великий Валерий Лобановский, знаменитый наставник киевского «Динамо» и сборной СССР, в гробу переворачивается.

«Спорт вне политики»? Нет, не слышали.