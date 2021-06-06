Захарова назвала отчаянной акцией изображение Крыма на форме сборной Украины по футболу Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова назвала отчаянной художественной акцией изображение контура Крыма на новой форме украинской сборной по футболу. Дипломат прокомментировала это в своем Telegram-канале в воскресенье, 6 июня.

- Объяснение такое же метафизическое, как и сама отчаянная художественная акция - якобы это должно придать игрокам сил. Жаль, что только на это вся надежда. Приём не новый, называется тромплёй – создание иллюзии невозможного или представление доступного, осязаемого, но на самом деле несуществующего. В русском языке есть простой аналог сложного термина - «обманка», - отметила представитель МИД России.

Как писал сайт kp.ru, сегодня глава украинской ассоциации футбола Андрей Павелко представил новые комплекты игровых форм сборной страны, которые вызвали особый резонанс в связи с изображенными на них границами Украины. В очертания государства включили Крым, который входит в состав РФ с 2014 года, а также ДНР и ЛНР.