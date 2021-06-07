Школьные каникулы: нужны ли детям три месяца безделья

- Товарищи родители, хотите, не хотите ли, но отпуск разделите с нами вы! Фото: Shutterstock

Гулять все лето повелось со времен СССР. Отдохнуть от школы, оздоровиться, набраться сил перед новым учебным годом - поди плохо. Вот только советские школяры занимались шесть дней в неделю, а сейчас пятидневка. Путевки в пионерлагеря раньше были доступны даже простым работягам. Отпуск родителям давали почти по месяцу. А сейчас о таком остается только мечтать. Вот и болтаются неприкаянные подростки, ища приключений. Может, лето стоит перекроить и сделать более продуктивным?

Эту идею мы обсудили на Радио «Комсомольская правда» в рубрике «Родительский вопрос» с кандидатом педагогических наук из Питера, автором канала подкастов для родителей «Полоска света под дверью» Юрием ЭЭЛЬМАА. Юрий Владимирович к тому же ранее работал в «Артеке» заместителем директора по образованию и хорошо знает, как совмещать отдых и получение знаний.

ЛЕТО НОВОЙ ЖИЗНИ

- Юрий Владимирович, зачем такие длинные каникулы? Дети сильно перетрудились?

- Когда взрослый говорит об отдыхе, имеется в виду, что он много работал, устал, теперь поедет на море и будет лежать на пляже весь отпуск. У детей иначе: у них восстановление очень быстрое. В «Артеке» есть традиция - подниматься на гору Аю-Даг. Многие еле доходят до вершины, с ног валятся от усталости. А через час после возвращения в лагерь уже носятся как ни в чем не бывало. У них физиология другая. Думать, что дети три месяца будут отдыхать и копить силы на новый рывок в сентябре, - лукавство.

- Три месяца каникул - советская традиция. Но в школе тогда была пятая трудовая четверть: почти месяц ездили в колхоз, собирали лекарственные травы, мыли лестницы в школе… Не бездельничали.

- Мыть школу - это, конечно, очень сильно развивает ребенка. Особенно в течение месяца. Давайте посмотрим на каникулы по-другому. Как живет ребенок во время учебного года? Полдня он в школе, потом делает уроки либо посещает кружки. Девять месяцев однообразия, от которого дети устают сильнее, чем от любой деятельности. Летом это можно исправить. Как? Сменить образ жизни, чтобы получить новый опыт. Мало двигается - добавьте физической нагрузки, ходите в походы. Есть занятие, которое безумно нравится, но весь год времени на него не хватало - устройте полное погружение в это хобби. Отправьте ребенка в хороший лагерь. Он выедет из дома - это же потрясающий опыт для любого. Это будет не три месяца балбесничанья, а целое лето новой жизни.

ОТПУСК КАК ПОДВИГ

- Лет десять назад Дума Приморского края предложила начинать учебный год 1 октября. Июнь у них дождливый и холодный, а сентябрь нормальный. Им сказали: не имеете права, потому что День знаний - святое. Может, все-таки стоит разрешить регионам переносить каникулы, если это пойдет на пользу детям?

- Изменения в законодательство обычно вносят депутаты, а среди них мало педагогов. Да и такая инициатива получит дичайшее сопротивление. И дело не в погоде. Вспомните прошлую весну, когда из-за первой волны ковида все сидели дома. Потом людей спросили, как им опыт онлайн-учебы. До 70% родителей взмолились: мы не готовы с детьми постоянно сидеть, пусть уже идут в школу! Вопрос продолжительности каникул обусловлен только тем, можно ли ребенка куда-нибудь сдать хотя бы на полдня. Иллюстрация качества отношения родителей к детям. В том же Израиле цифры были бы противоположные.

- Мы почему еще боимся лета - детишки, получив свободу, погрузятся в интернет…

- Если ребенок сидит в планшете, значит, вы не удосужились придумать поводы для общения. Говорят, нынешние дети не читают. Это миф. Современная детская литература в разы многообразнее, чем Майн Рид, Жюль Верн и Дюма, которые стояли у нас на полках в 70 - 80-е годы. Книжка - повод для разговора. Поездка, поход - тоже. Лето - это, прежде всего, возможность сблизиться с ребенком. Почему же мы отпуск как подвиг рассматриваем? Можно ведь выкроить час и

Ксати. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

НУЖНО ЛИ БРАТЬСЯ ЗА УЧЕБНИКИ?

- Есть еще такой аргумент: за лето школьники теряют до четверти знаний, полученных за учебный год, - данные американского исследования. И это притом что у них детвора отдыхает существенно меньше, чем наши. Насколько важно, чтобы летом ребенок какое-то время уделял учебникам?

- Если это будет муштра и принуждение - мол, будешь заниматься, чтобы не попасть в отстающие, - то получите психологическую травму вместо знаний. А можно просто порешать вместе интересные задачки. Использовать школьные предметы как повод для общения.

- Мы говорим, что лето - возможность сблизиться с детьми. Но с подростком это вряд ли удастся. Пубертат - возраст, когда дети отделяются от родителей. Не придешь же ты к сыну-девятикласснику: а давай с тобой книжку почитаем. Он скажет - до свидания. Так-то они хотя бы полдня в школе…

- Знаю несколько примеров, когда ребенку с детства и до 13 - 14 лет читали на ночь и они совершенно нормальные, не инфантильные. Все зависит от предшествующего опыта. Но согласен: с подростками другая история. Было бы неплохо, чтобы к этому времени ребенок понял, что его увлекает. Тогда вместо балбесничанья будет какой-то отъезд из дома, безопасный и осмысленный - в детский лагерь или спортивный. Те же походы, но уже без родителей. Выйти в мир одному - серьезный критерий взрослости. Мой ключевой месседж - не рассматривайте каникулы ребенка как «ах, куда сдать», потому что он три месяца «ах, мне будет мешать». Вам дается трехмесячный шанс, постарайтесь его не профукать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Куда отправить школьника на отдых летом и не переплатить

Рассказываем о новшествах сезона-2021, санитарных послаблениях, ценах на детский отдых, способах сэкономить (подробности)