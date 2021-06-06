Скончался Резо Габриадзе - режиссер, художник, сценарист «Мимино» и «Кин-дза-дза»

Резо Габриадзе - режиссер, художник и сценарист. Фото: Александр ГЛУЗ

Весной 2018-го в российский фильм вышел фильм «Знаешь, мама, где я был?» Его продюсером выступил Тимур Бекмамбетов, режиссером - Леван Габриадзе. А сценаристом, художником и подлинным, главным автором - отец режиссера, 81-летний Резо Габриадзе. Он рассказывал в этом фильме о своем детстве в послевоенной Грузии - в Кутаиси и в деревеньке близ него; там с мальчиком происходило много чудесных вещей. Весь фильм представлял собой его монолог, иллюстрированный анимацией, основанной на его же рисунках. И эта 62-минутная картина - забавная, умная, изящная, грустная, с легкостью доводящая самого циничного зрителя до слез - была один из немногих в современном российском кино настоящих шедевров.

Как полагается в таких случаях, на нее почти никто, кроме кинокритиков, не обратил внимания. Постарайтесь найти ее в интернете хотя бы сейчас и посмотреть в память об этом замечательном человеке. Реваз Габриадзе (Резо - уменьшительное, против которого он никогда не возражал) не дожил до своего 85-летия чуть больше трех недель. Он появился на свет в Кутаиси 29 июня 1936 года, и с детства обладал невероятной фантазией: например, всех уверял, что его дом № 23 по улице Революции 1905 года стоит над рекой, по которой плыли в Колхиду аргонавты, и когда-то на месте этого здания находился дворец отца Медеи - тот самый, с золотым руном. Жили тогда кутаисцы в большой бедности («человек, имеющий две пары брюк, слыл у нас миллионером»), но отнюдь не в унынии.

Казалось логичным, что мальчик свяжет жизнь с искусством (и в детстве Резо занимался в мастерской у художника и скульптора Валериана Мизандари), но настоящая встреча с прекрасным случилось далеко не сразу. В молодости Габриадзе работал бетонщиком, поступал в разные институты, чтобы избежать армии, и в конце концов оказался журналистом. И только когда ему было под 30, поступил на Высшие сценарные курсы в Москве.

Вместе с Габриадзе режиссер Данелия создал чудесный фильм «Не горюй!» (1969 г.) с лучшими грузинскими актерами. Фото: кадр из фильма.

Наверное, для широкого российского зрителя Габриадзе так и останется прежде всего сценаристом, и в первую очередь - сценаристом фильмов Георгия Данелия. Они познакомились, когда Данелия решил провернуть сомнительную авантюру: взять французский роман Клода Тилье «Мой дядя Бенжамен» и перенести его действие в Грузию рубежа веков. Вместе с Габриадзе они создали чудесный фильм «Не горюй!», в котором собрались лучшие грузинские актеры той эпохи (Серго Закариадзе, Вахтанг Кикабидзе, Верико Анджапаридзе, Софико Чиаурели, Баадур Цуладзе). А следующий их совместный проект, герой которого получил имя Валико Мизандари в честь учителя Габриадзе, и вовсе стал классикой на все времена.

Данелия вспоминал в своих мемуарах: «У Резо Габриадзе в запасе всегда много удивительных и невероятных историй. Он утверждает, что все это было на самом деле. Как-то Резо рассказал про деревенского летчика, который на ночь прикрепляет вертолет к дереву цепью с замком, чтоб не украли. Мне эта история понравилась, и мы с Резо решили написать про этого летчика сценарий. Чтобы познакомиться с жизнью маленького провинциального аэропорта, поехали в город Телави — там был такой. Была там и комната отдыха летчиков с двумя койками. В ней мы с Резо и поселились. Вставали рано, пили теплое парное молоко. А потом лежали на летном поле, смотрели на небо, на далекие горы и сочиняли. Пахло сухой травой. Придумали немало забавного. Кое-что потом вошло в фильм «Мимино».

Габриадзе написал сценарий к легендарному фильму "Мимино". Фото: кадр из фильма.

А потом была еще «Кин-дза-дза». Как и сценарий «Не горюй!», ее сценарий Данелия с Габриадзе писали невероятно долго. («Резо, сколько мы пишем этот сценарий?» – спросил я. – «Посмотри в окно. Милиционера видишь?» – сказал Резо. Напротив гостиницы, где мы работали, было посольство, и там у ворот дежурил милиционер. – «Вижу». – «Какой у него чин?» – «Старший лейтенант». – «А когда мы начинали, он сержантом был. Вот и считай»). Но результатом стал фильм, у которого до сих пор невероятное количество поклонников - некоторые вообще считают его лучшим советским фильмом 80-х. (К слову, сын Резо, Леван Габриадзе, сыграл в «Кин-дза-дза» юного скрипача Гедевана).

Еще Габриадзе был ответственен за знаменитые грузинские короткометражные комедии, которые обожали советские зрители (и которые сейчас редко-редко показывают по телевидению). Это прежде всего девятисерийный цикл о приключениях трех дорожных рабочих (их играли Кахи Кавсадзе, Баадур Цуладзе и Гиви Берикашвили): они то на спор тащили по жаре тяжеленный рельс («Пари»), то симулировали болезнь с целью увильнуть от работы («Термометр»), то помогали прелестной девушке ловить бабочек, на глазах превращаясь в восторженных детей («Бабочка»). Режиссеры короткометражек менялись, но заменить сценариста не представлялось возможным.

И, разумеется, Габриадзе создал Тбилисский театр марионеток. Его фантастическая башня с часами - одно из самых впечатляющих зданий в грузинской столице. А его постановки объездили весь мир, утвердив Габриадзе в статусе гения кукольного театра (при том, что сам он снисходительно называл свое заведение «лабораторией, в которой ставятся эксперименты над драматическим театром - спасибо, что принимаете ее продукцию за спектакли»). «Рамона» была душераздирающей историей о любви двух паровозов. «Бриллиант маршала де Фантье» - буффонадой о грузинском генерале, которому парижский дядя завещал брильянт в десять тыщ карат. Наконец, не поддающийся пересказу «Сталинград» (он же «Песня о Волге») с легкостью сочетал несочетаемое - среди персонажей были лошади, муравьи, фашисты, немецкий художник-декадент, паренек, узнавший, что его девушка выходит за другого, женщина, ждущая возвращения мужа, и все это сплеталось в грандиозную мозаику, реквием по Сталинградской битве.

В Тбилиси работает Театр марионеток Резо Габриадзе. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Кем он все-таки был в первую очередь - художником, сценаристом, скульптором, режиссером? Кто-то удачно сказал - «придумщиком», человеком с уникальным воображением, огромной творческой силой. (Одним из самых прелестных его созданий стал памятник Чижику-Пыжику в Санкт-Петербурге, который бесконечно похищают с его миниатюрного пьедестала на Фонтанке и возвращают обратно). Сейчас по Габриадзе скорбит вся Грузия, но он был и неотъемлемой частью российской культуры - без фантазии, которой он щедро делился, она была бы беднее и скучнее.