Сборная Канады победила Финляндию в финале чемпионата мира по хоккею: видео голов

Сборная Канады победила Финляндию в финале чемпионата мира по хоккею. Фото: REUTERS

Канадская команда стала сильнейшей на Чемпионате мира по хоккею, прошедший накануне в Латвии. Сайт kp.ru публикует видео голов финального матча Канада - Финляндия.

В финале канадцы встретились с финнами. Скандинавы в ходе игры дважды опережали "кленовые листья", но уступили в овертайме со счетом 3:2.

В финальном матче заброшенными шайбами отметились в основном времени игроки канадской команды Макс Комтуа (забросил шайбу на 25-й минуте), Адам Хенрик (на 53 минуте). У финской команды отличились Микаэль Руохомаа (удачный заход к воротам на 9 минуте) и Петтери Линдбом (забил шайбу на 46 минуте).

После окончания трех основных периодов на табло горели 2:2. Но решающим стал удар по воротам противника канадца Ника Пола, забросившего решающую шайбу на 67-й минуте матча.

Ранее канадцы встретилась с россиянами (2:1 ОТ) и американцами (4:2) оставив обе сборные наблюдать за турниром с трибун.

Победа канадской команды стала 27-й в истории сборной. Ранее такой результат был достигнут лишь командами СССР и России.

Напомним, Чемпионат Мира по хоккею в 2021 году проходил в Латвии.