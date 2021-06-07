Пользователи Сети узнали о том, как работники кафе могут незаметно красть целые куски пиццы

Видео было просмотрено более 30,5 млн. раз, после чего без объяснения причин было удалено из TikTok

В социальной сети TikTok вирусным стал ролик пользователя Lonely Pepperoni, в котором был запечатлен короткий процесс «экспроприации» работниками пиццерии солидного куска из готовой пиццы, запланированной к доставке к заказчику.

Традиционно круглая пицца нарезается на 8 равных порций, и недостачу одной или двух просто заметить.

Но путем нехитрых манипуляций задачу можно сравнительно легко решить.

На круглой пицце делаются два надреза таким образом, чтобы вырезать из нее равнобедренный треугольник, все углы которого находятся на кромке пиццы. Этот кусок изымается, а оставшиеся половинки пиццы сдвигаются, после чего нарезаются на привычные 8 кусков.

Видео было просмотрено более 30,5 млн. раз, после чего без объяснения причин было удалено из TikTok, но оно доступно в других соцсетях и поисковиках.

Пользователи по всему миру активно комментируют его, споря о том, что недостачу сравнительно легко обнаружить, поскольку после «хакерской атаки» круглая пицца станет овальной. Другие настаивают, что это совсем незаметно.

В любом случае, большинство комментаторов заявили, что теперь будут заказывать только ненарезанную пиццу.