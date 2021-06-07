Фонд бывшего президента США получит $5 миллионов от китайских лоббистов

Фонд направит грант в размере $5 миллионов в Фонд бывшего президента США Буша-старшего Фото: REUTERS

Фонд по китайско-американскому обмену (CUSEF), основанный гонконгским предпринимателем, миллионером и экс-главой администрации Гонконга Дуном Цзяньхуа, направит грант в размере $5 миллионов в Фонд бывшего президента США Буша-старшего.

Соответствующее соглашение подписано представителями фондов еще в 2019 году, но платежи разбиты на пять лет – до конца 2023 года, сообщает axios.com. На официальном уровне признается, что CUSEF является инструментом влияния Пекина, активно продвигая политические интересы Китая за пределами страны.

Ранее фонд оказывал серьезную финансовую поддержку различным компаниям в США по формированию мнения общественности в отношении политики КНР в Тибете. В свою очередь CUSEF далеко не всегда соглашался с идеями руководства КНР, нередко подвергая их критике.

Комментируя ситуацию с грантом, официальный представитель Фонда Буша заявила, что финансирование со стороны Китая не будет иметь решающего значения при формировании независимой политической позиции организации. Правда, звучат такие объяснения не слишком убедительно.