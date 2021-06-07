«Пока никого не уволил, но волнение в труппе заметно» - в Театре Джигарханяна уже сняли несколько спектаклей

Новый худрук посмотрел весь репертуар. И уже снял несколько спектаклей Фото: Борис КУДРЯВОВ

Какие новости в Театре Армена Джигарханяна после обнадеживающего назначения художественным руководителем Сергея Газарова. Новый худрук посмотрел весь репертуар. И уже снял несколько спектаклей. Недавно он попрощались со своим замом Еленой Гильвановой (до прихода Газарова она исполняла обязанности директора театра). Отношения у них не сложились.

В работе новый спектакль «Балалайкин и компания» с участием не только труппы, но и приглашенных артистов: Даниила Спиваковского и Сергея Чонишвили.

Многих сейчас интересует, что стало с кабинетом Армена Джигарханяна. Пока ничего. Кабинет Джигарханяна закрыт. Новый худрук оборудовал себе рабочее место в филиале театра - рядом с метро «Спортивная», там находится малая сцена. Впереди – капитальный ремонт основной сцены, здания на Ломоносовском проспекте. Как будет выглядеть театр после реконструкции, пока никто не знает. На время ремонта спектакли будут играть на выездных площадках. Надеемся, что в обновленном театре найдется место для небольшого музея великого артиста Армена Джигарханяна.

Но гораздо болезненней другой вопрос: что ждет труппу. Полгода назад, когда Газарова только назначили худруком, он в интервью «КП» сказал: «Я посмотрел несколько спектаклей. Мягко говоря, это были неудачи. Положение непростое. Нужны будут реформы. А они не проходят безболезненно».

Ситуация пока непонятная. У многих артистов заключен годовой контракт до конца сезона. Сезон еще не закончился. Театр работает до конца июля. Судьба коллектива в его нынешнем составе станет известна в середине лета. Пока Газаров никого не уволил, но уже были частные беседы со многими. Волнение в труппе заметно и объяснимо. Все-таки «новая метла» может коснуться каждого.

Первую премьеру Сергей Газаров планировал выпустить ко дню рождения Армена Джигарханяна – 3 октября. Но, скорее всего, это будет в конце октябре. Предполагается, что в новой постановке будут заняты Чонишвили и Спиваковский, они теперь часто появляются в театре. Понятно, что Газаров сейчас подбирает свою команду. И скорее всего, дело не ограничится только двумя приглашенными звездами.