Поднимать будут аккуратно: Максим Решетников предупредил о новом повышении налогов

Глава Минэкономразвития Максим Решетников Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Нет, министр, конечно, не сказал напрямую: «А повысим-как мы налоги». Министр выразился обтекаемо, без резких слов, но все всё поняли. Оцените:

- Государство хочет, чтобы прибыли, которые есть в экономике, шли на инвестиции. Поэтому, конечно, возникают идеи о том, что «давайте ту часть средств, которые из компании выводятся, немножко дестимулируем». Не запретим, а все-таки повысим стимул для инвестиций. Мне кажется, это рабочая схема, она будет обсуждаться, - сказал глава Минэкономразвития Максим Решетников в интервью РБК. - Вопрос обсуждается не о повышении ставки налога на прибыль вообще. Вопрос обсуждается об использовании налога на прибыль как инструмента к более активному стимулированию инвестиций. Поэтому в этой ситуации очевидно, что те, кто инвестирует, для них ничего измениться не должно. А тем, кто начнет выводить средства из компаний, не заниматься новыми инвестициями, вполне естественно, государство скажет: «Коллеги, давайте тогда какие-то повышенные отчисления в бюджет».

Если мы поняли министра правильно (а мы поняли министра правильно), он хочет донести до бизнесменов следующую мысль. Платить акционерам дивиденды мы вам, конечно, не запрещаем. Но не переборщите. Лучше сэкономить на дивидендах и инвестировать эти деньги в развитие бизнеса. А кто не хочет так делать, тому мы можем повысить налог на прибыль. Министр называет это «аккуратной донастройкой налоговой системы», которая должна пройти «без революций».

- Повышение налогов - это не стимулирование инвестиций, а наоборот. Поэтому я не думаю, что это предложение будет принято. Впрочем, в нашей налоговой системе возможно все, - не без горькой иронии констатирует Алексей Гатин, управляющий партнер юридической компании «Закон и Налоги». - Если вы создаете бизнес, то это ваши деньги, ваши доходы и ваша прибыль. И только вы должны определять, что с ними делать - инвестировать или выводить в дивиденды. И инвестиции, и бизнес вообще существуют ради доходов. И когда государство заставляет инвестировать угрозой поднятия налогов (то есть снижения доходов), в моем понимании это убивает идею бизнеса как таковую.

По словам эксперта, чтобы стимулировать инвестиции, нужно снижать налоги, а не поднимать их.

- Так делают во всех развитых странах, и в России тоже есть подобные примеры. Вспомнить хотя бы Калужскую область. Она была дотационной, а потом там создали свободную экономическую зону, снизили налоги для бизнеса. И область стала развиваться: туда сразу потекли инвестиции, появилось огромное количество рабочих мест, множество заводов. Именно так надо «заставлять» бизнес инвестировать, - подытожил Алексей Гатин.

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Однако эксперт считает, что нет смысла говорить об увеличении сборов, когда у населения падают доходы (подробнее)