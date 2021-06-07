Это не бизнес, а душевные разговоры: батюшка-бариста открыл кофейню при храме на Урале

Отец Вячеслав готовит «солнечный кофе». Фото: Алиса ТИТКО

Небольшой уральский городок Заречный, расположенный в 53 км от Екатеринбурга, славится талантливыми детьми, которые демонстрируют свои цирковые навыки на всероссийских и международных конкурсах, а теперь эстафету подхватил отец Вячеслав. При Храме Покрова Божией Матери он открыл кофейню и поймал волну хайпа.

- Соцсети отреагировали по-разному: кто-то говорил, что «попы теперь будут зарабатывать не только на свечках, но и на кофе», а кто-то обрадовался, что при храме появилось такое душевное место с уютными столиками и ароматным кофе, - рассказывает при встрече отец Вячеслав.

Счастье и любовь – превыше всего

Первым делом 36-летний священнослужитель Вячеслав Инюшкин показал нам Храм Покрова Божией Матери. Служит он здесь уже пять лет – с момента открытия храма.

Кофейня «Душевный разговор» находится при храме. Фото: Алиса ТИТКО

- Мы любим здесь венчать молодых. Местные жители как-то неаккуратно сказали, что при появлении батюшки Вячеслава в городе стали чаще рожать. Мы понимаем, что имелась в виду школа крепкой семьи, где мы проводим полезные лекции. Да, и юмор нормально воспринимаем, - смеется отец Вячеслав.

На этом месте в 2000-х годах был небольшой временный деревянный храм, а одиннадцать лет назад выкопали котлован и начали строительство нового храма. Приезжие говорят, что это маленькая копия Храма на Крови в Екатеринбурге.

- У нас город атомный, научный. Поэтому в храме есть икона «Чернобыльский Спас», на которой изображена даже искривленная сосна, которая тала такой после аварии на атомной электростанции около Припяти, - рассказывает отец Вячеслав.

В храме есть икона «Чернобыльский Спас», напоминающая о страшной трагедии на атомной станции. Фото: Алиса ТИТКО

Икона напоминает об ответственности на работе. Отец Вячеслав говорит, что нужно стараться быть счастливым, тогда человек начнет думать о профессии, о качественном труде, а не отвлекаться на мысли о проблемах дома.

- Мысль о счастье должна быть первая, а вторая - любить ближнего своего. Именно поэтому у нас есть и икона Петру и Февронии с частичкой их мощей – это подарок из Мурома, а в Заречном недавно сделали аллею влюбленных с мостиком, - говорит отец Вячеслав.

«Солнечный кофе» для душевных разговоров

Поговорить «за жизнь», о мирских проблемах, о предстоящей свадьбе священник Вячеслав готов с местными жителями в любую свободную минутку. Вот только не все решаются. Как это взять и подойти к батюшке? Осознавая этот психологический барьер, отец Вячеслав предложил открыть при храме небольшую кофейню «Душевный разговор». Барная стойка, несколько деревянных столиков, лавки с мягкими подушками.

- Первыми стали заходить мамы с детьми. Попить кофе, купить печенье малышу. Немного отдохнуть после службы. Потом, когда появились в СМИ первые новости о нас, то стали заходить с вопросом: «Что это у вас тут за кофейня, что сам митрополит приезжает освещать?». А просто так совпало, что были пасхальные праздники и приехала в гости делегация во главе с митрополитом Екатеринбургским. Идея с кофейней им понравилась - благословили, - говорит отец Вячеслав.

Местные хотят, чтобы отец Вячеслав тоже радовался мирским мелочам. Фото: Алиса ТИТКО

Местные с восхищением рассказывают о батюшке, который лично становится за барную стойку и готовит латте, раф с ежевикой. В кофейне он работает также в рясе, с крестом на груди. На стенах иконы и прейскурант – кофе от 50 рублей, десерты от 30 рублей. А у кого нет возможности кофе купить, могут взять напиток бесплатно.

- Попробуйте наш «солнечный кофе», - предлагает отец Вячеслав.

- А из чего он?

- Думаю, что сможете легко угадать, когда попробуете. «Солнечный кофе» создает определенное настроение своим цветом, одновременно тонизирует и бодрит.

Вкус «солнечного кофе», оказался, апельсиновый. Этот рецепт отец Вячеслав узнал на курсах бариста (специалист по приготовлению кофе), которые он прошел за два месяца до открытия кофейни.

- Отец Вячеслав привлек в церковь молодежь. К нему приходят советоваться. Как раньше на Руси? Все вопросы решали за чашкой чая. Мир современный, почему же церковь должна стоять на месте. То, что есть вот такой неформальный способ подойти к батюшке и пообщаться – сплошные плюсы. Это и доверие, и душевные разговоры, - рассказывает местная жительница Екатерина.

Отец Вячеслав научился готовить кофе на курсах бариста. Фото: Алиса ТИТКО

Сам же отец Вячеслав сейчас заканчивает еще одни курсы – учится водить мотоцикл. Перед стартом мотосезона в храм за благословением приезжают байкеры. Кто знает, может следующий парад байкеров возглавит священник Вячеслав?

- Я только шестой год, как стал служить в храме и вообще приехал в этот город. До этого учился на факультете иностранных языков, и получил образование маркетолога. Жил в Омске, Томске.

- А как все же пришли к Богу?

- У меня и брат, и отец священнослужители. И я в какой-то момент решил посвятить свою жизнь церкви и людям - говорить с ними и помогать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В России живут тысячи людей-невидимок - без паспорта

Это удивительно, но в наш век почти тотального контроля и всеобщей компьютеризации есть те, кто живет вообще без паспортов и каких-либо документов (подробности)