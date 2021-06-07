Россию обвинили в спаивании солдат НАТО в Эстонии

Органы правопорядка Эстонии были вынуждены пойти против своих союзников по НАТО. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На днях органы правопорядка Эстонии были вынуждены пойти против своих союзников по НАТО. Он высадили из поезда шестерых военнослужащих их Англии, которые расквартированы на военной базе в Эстонии. Пьяные солдаты устроили пьяный дебош. Но, как сообщает британская газета Daily Mirror, в этом инциденте углядели руку Москвы.

История, конечно, неприятная, но ничего из ряда вон выходящего в ней нет: шестеро крепких парней, получив выходной, прилично надрались и стали агрессивно себя вести в вагоне поезда. Пассажиры пожаловались куда следует, и на ближайшей станции их ссадили. Никакого наказания, скорее всего, не последует, как это уже было ни один раз. Эстонцы по сути не властны над военными, которым дали землю под базу. Шестерых британцев быстренько передали военной полиции НАТО. Но, англичане подозревают, что все не так просто.

Дело в том, что инцидент произошел в каких-то 30 километрах от государственной границы Российской Федерации, а значит – по логике британцев – тут никак не обошлось без российских спецслужб. Та же Daily цитирует некоего «эксперта по России» Брюса Джонса:

- Поведением британских военных могли воспользоваться агенты российской разведки, чтобы дискредитировать НАТО на границе.

В общем, что у трезвого на уме – и далее по тексту. А ведь русские могут и специально спаивать доверчивых европейских солдат, чтобы подрывать боеспособность всей базы. В общем, есть где развернуться московскому коварству.

Честно говоря, с англичанами в Эстонии и причин каких-то особых искать не надо, они сами прекрасно справляются с очернением мундира армии Ее Величества. В мае в эстонской Тапе британские гастролеры, будучи навеселе, приставали к местной девушке, за что получили по лицу, и пошли мстить эстонским парням. В 2018 году уже офицеры с Туманного Альбиона ввязались в драку с латвийскими полицейскими. Не иначе «русская угроза» так сильно действует на британцев, что от нервного напряжения они вынуждены изливать свой стресс на местных жителей.